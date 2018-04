Tuhý: Policie potřebuje obměnit alespoň polovinu vozového parku

V rámci tzv. Rekonstrukce stoky D vznikne v Šáreckém údolí retenční nádrž, která by měla odlehčit kanalizačnímu systému pod Evropskou ulicí. Při deštích tu totiž dochází k zaplavování přilehlých nemovitostí. Stavba by měla být realizována v průběhu následujících tří let a měla by vyjít na asi 97 milionů.