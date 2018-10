Tudy neprojedete! Víkendové oslavy výrazně zkomplikují průjezdnost metropole

/INFOGRAFIKA/ O víkendu 27. a 28. října vyvrcholí v Praze oslavy stého výročí vzniku Československa. V hlavním městě se vedle vojenské přehlídky, otevření budovy Národního muzea a videomappingu uskuteční také například ohňostroj a desítky dalších akcí.

V mnoha případech je budou doprovázet omezení dopravy a uzavírky. Deník přináší seznam nejdůležitějších omezení.

Hlavní překážka: vojenská přehlídka

Největší potíže pro motoristy nastanou logicky v centrálních městských částech a tam, kde se budou konat největší akce, tedy na Praze 1, 6 a 7 kvůli slavnostní vojenské přehlídce, která proběhne v neděli od 14 hodin na Evropské třídě. Omezení provozu se však nebude vztahovat jen na tento časový úsek. Již o den dříve si totiž vojáci musí přehlídku nacvičit, a proto bude v sobotu od 14 hodin do půlnoci uzavřena Evropská směr z centra v úseku Vítězné náměstí Na Pískách.

Od 17 hodin až do půlnoci bude také uzavřena další část Evropské také směrem do centra v úseku Libocká Vítězné náměstí a nakonec od 18 hodin až do půlnoci budou zcela uzavřeny komunikace Svatovítská a Vítězné náměstí.

„Od 20 do půlnoci hodin bude obousměrně přerušen provoz tramvají a omezen provoz autobusů v ulicích Evropská, Svatovítská a Jugoslávských partyzánů,“ uvádí pražský dopravní podnik.

V samotný den přehlídky budou od 9 hodin do 18 hodin uzavřena Evropská ve směru do centra (v úseku Libocká Vítězné náměstí, Vitězné náměstí a Svatovítská) a do 20 hodin i úsek Evropské z centra od Vítězného náměstí až k ulici Na Pískách. MHD bude podléhat stejnému omezení, jako den předchozí, a to od 9 hodin až do 18 hodin.

Oslava motorismu bez aut

Ale i další akce omezí dopravu v Praze. Pochod pro republiku, který se koná 27. října mezi půl jednou a jednou způsobí krátkodobé omezení dopravy na trase Kampa most Legií Národní Václavské náměstí. Kvůli videomappingu na budovu Národního muzea budou uzavřeny některé pruhy na Wilsonově a Legerově.

Od 19 do 23 bude uzavřena Wilsonova a Mezibranská v úseku Hlavní nádraží a Žitná, objížďka povede jedním jízdním pruhem převedeným do Legerovy ulice, zatímco Václavské náměstí bude téměř zcela neprůjezdné od 6 hodin 27. října až do 12 hodin 28. října.

Trochu paradoxně bude kvůli akci Autoklubu ČR Pocta motorismu pro motoristy uzavřena 28. října od 5 hodin do 18 hodin ulice Opletalova.

Kvůli dalšímu videomappingu, tentokrát na Národní divadlo, se budou muset řidiči v neděli od 17.30 až do půlnoci vyhnout mostu Legií a použít raději Jiráskův most.

A nakonec vrchol celých oslav. Slavnostní ohňostroj vypukne v den založení republiky v symbolických 19.18 hodin z pontonů na Vltavě, uzavře od 18.30 až do 20.30 Dvořákovo nábřeží od Čechova mostu až po Štefánikův most, které nebudou přístupné ani chodcům.