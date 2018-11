TSK "řádí" na mostě Legií. Zatěžuje ho náklaďáky a provrtává jej do základů

Celý včerejší večer a část noci "skákalo" a zatěžovalo šest třicetitunových nákladních vozů most Legií v rámci zatěžovacích zkoušek. Dnes večer budou pokračovat na dalších dvou polích. Zkoušky potrvají do sobotní noci.

V rámci dynamických i statických zkoušek přejížděly náklaďáky zvyšující se rychlostí příčné prahy a technici měřili rázy do konstrukce. "Následně auta zatíží vždy jedno z polí a budeme měřit prohnutí konstrukce. Ve dne zase do mostu vrtáme průzkumné sondy, a to až do jeho základů," informovala Technická správa komunikací na svém Twitteru.

Plánovanou výluku tramvají od pondělí 19. listopadu využili technici TSK k pokračování v probíhající diagnostice, která má navrhnout řešení rekonstrukce mostu. Ten je uzavřen pro silniční i tramvajový provoz. Pohyb pěších na mostě včetně možnosti přístupu na Střelecký ostrov zůstal zachován ponecháním otevřeného jižního chodníku včetně výtahu na ostrov. Individuální automobilová doprava je vedena po objízdné trase přes Jiráskův most, tramvaje jezdí po objízdných trasách podle výlukového řádu DPP.

Podrobný průzkum mostu Legií probíhá v několika etapách už od července letošního roku. Výsledky průzkumných prací spolu s doporučením dalšího postupu by měly být známy v polovině příštího roku.