TSK doporučila varianty pro dočasnou náhradu Libeňského mostu, Povedou souběžně

Jako nevhodnější varianty propojení obou břehů Prahy 7 a Prahy 8 při opravě Libeňského mostu se podle představené studie objednané Technickou správou komunikací jeví provizorní jednokolejný tramvajový most a silniční most, oba vedoucí souběžně se stávajícím mostem, nebo pouze silniční most.

Mezi základní požadavky patřila minimalizace celkového přerušení základních typů dopravy mezi územím Prahy 7 a 8 během nutné rekonstrukce Libeňského mostu a realizace podmiňujících investic. Řešení má být dimenzováno na automobilovou i tramvajovou dopravu včetně lávky pro pěší. Nesmí zásadně omezit vodní dopravu a musí být odolné vůči případné povodňové vlně.

"Libeňský most musí být zrekonstruován, na tom se všichni shodneme bez ohledu na to, jaká varianta nakonec bude realizována. Není možné, aby tato důležitá spojnice neměla nějakou dopravní náhradu. Jsem rád, že se podařilo najít smysluplné a cenově přijatelné řešení, které umožní i tramvajovou dopravu a těší mě, že to nové radě mohu předat dobře připravené," uvedl náměstek primátorky Petr Dolínek.

Tramvaje až později?

Mostní provizoria by stála na straně směrem proti proudu Vltavy. V této variantě by byl primárně vybudován most pro silniční dopravu, což je i nejekonomičtější řešení, přičemž o dostavbě tramvajového by bylo případně rozhodnuto později v závislosti na rekonstrukci tramvajové tratě ve východní části Libeňského soumostí. Mostní provizorium by mělo umožnit i pěší a cyklistické spojení obou břehů Vltavy a provoz autobusů MHD.

Náklady projektové přípravy činí podle vybrané varianty od 13 do 22 milionů korun bez DPH, u všech variant bude trvat přibližně dva roky. Cena mostu pouze pro automobilovou dopravu v doporučené variantě činí kolem 130 milionů korun, mostu silničního i tramvajového pak kolem 350 milionů korun bez DPH.