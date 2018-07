TSK chce ulevit kolabující dopravě. Zrychlí opravy páteřních komunikací

Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK), v reakci na pondělní dopravní problémy v hlavním městě okamžitě ve spolupráci se svými dodavateli zahájila kroky ke zkrácení dopravních omezení na nejzatíženějších opravovaných komunikacích.

„Samozřejmě vnímáme celkovou situaci v dopravě. Při každé stavbě, a především při jejím zahájení monitorujeme její vliv na dopravu. Ukázalo se, že nutné opravy ulic Dobříšské, Wilsonovy a Jiráskova mostu způsobily Pražanům nemalé problémy. Proto jsme okamžitě zareagovali, abychom tyto opravy urychlili,“ uvedl generální ředitel Petr Smolka.

Opravy důležitých dopravních tahů v Praze plánuje TSK záměrně na letní měsíce, kdy je provoz v metropoli nižší. Většina prací bude dokončena během letních prázdnin, aby bylo vše připraveno na zářijový návrat školáků i jejich rodičů. „S komplikacemi v dopravě jsme počítali, protože se jedná o významné komunikace, a upozorňovali jsme řidiče, aby si svou cestu naplánovali s dostatečnou časovou rezervou,“ vysvětluje tisková mluvčí Barbora Lišková.

Vinni jsou i řidiči

Velké dopravní potíže v průběhu prvního dne po prodlouženém víkendu, kdy se řada Pražanů vracela do hlavního města, způsobila také řada dopravních nehod, například v ulicích Legerova, Vodičkova, Radlická nebo na Karlově náměstí, Rašínově nábřeží či mostě Legií.

„Často za dopravním kolapsem stojí také neukázněnost některých řidičů, kteří vjíždějí do některých křižovatek i ve chvíli, kdy je nemohou bezpečně projet a pokračovat v jízdě. Tím zablokují průjezd ostatním řidičům a vzniká tak zcela zbytečná kolona ve všech směrech,“ upozorňuje na nešvar řidičů Lišková.

V případě Dobříšské ulice se podařilo díky příznivým klimatickým podmínkám opravu komunikace ve směru do centra urychlit o zhruba šest dní. „V případě, že nezasáhne nepříznivé počasí, bude směr do centra hotový ve středu. Doufáme, že jej zprovozníme v plném rozsahu ještě před odpolední špičkou,“uvedl Smolka. Navazovat bude oprava Dobříšské směrem z centra, která by opět v případě příznivých podmínek neměla přesáhnout tři až pět dní. To znamená celkové zkrácení oprav této komunikace, která je plánována až do 29. července, o přibližně 14 dní.

Na magistrále o pruh víc

Upraven byl rovněž dopravní režim v opravovaném úseku Wilsonovy ulice, kde řidiči aktuálně mohou jezdit dvěma jízdními pruhy. „Řidiči přejíždějí po vyfrézovaném úseku, projíždějí tedy stavbou, proto je žádáme o zvýšenou opatrnost. V rámci zvýšení průjezdnosti jsme se ale rozhodli jim umožnit průjezd s omezením rychlosti,“ vysvětluje Smolka.

I další práce budou probíhat tak, aby byl provoz sváděn do jednoho pruhu pouze na nezbytně nutnou dobu s důrazem na práce o víkendech, kdy je provoz slabší. Uzavírání jízdních pruhů je nutné nejen z důvodu opravy povrchu při jeho odstraňování a pokládání nového, ale také při kontrole a opravách dilatačních spár na přemostěních.

Nutná oprava Jiráskova mostu měla být provedena už v roce 2017, nyní byla naplánována na období prázdnin z důvodu nižšího provozu. Při opravě budou realizovány i drobné opravy izolačního souvrství, aby se zamezilo možnému budoucímu zatékání do konstrukce mostu a prodloužila se tak jeho životnost.

„V tuto chvíli jednáme s dodavatelem, kterým je společnost Strabag, aby jeho lidé pracovali ve dvousměnném provozu. Povedlo se zatím ve spolupráci zajistit, že bychom plně zprovoznili křižovatku Preslova – V Botanice, která je bezprostředně za Jiráskovým mostem na Smíchově. Pokud nám počasí dovolí, chceme ji otevřít už v pátek 13. července, aby byla průjezdná při odjezdu Pražanů na víkend,“ dodává Smolka.