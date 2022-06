Novinkou je audio průvodce areálem, jehož prostřednictvím si mohou zájemci pustit do sluchátek příběh městských jatek. Na trase s patnácti zastávkami se seznámí s dávno zapomenutými příběhy, třeba o pražské šunce nebo o veterináři, který se otrávil, stejně jako s novinkami ze současnosti a vyhlídkami na blízkou budoucnost.

PODÍVEJTE SE: Z Průmyslového paláce snesli hodinovou věž. Čeká ji oprava

Po stažení aplikace TourStories, která je dostupná zdarma, si mohou dopřát buď celou trasu, nebo si vybrat zastávky u jednotlivých budov dostupné po načtení QR kódů.

Co se chystá v tržnici na léto



Červenec - srpen

V areálu bude po celé prázdniny probíhat malé letní zvelebování, návštěvníci se mohou těšit třeba na nové mlhoviště, odpočinkové zóny a program pro rodiny s dětmi. V mlhovišti si vedle osvěžení užijí i sérii přednášek a diskusí na různá aktuální témata.



30. srpna

Back to school, oslava návratu do školy: spousta aktivit pro děti, výměna školních potřeb, workshopy a zábava pro celou rodinu.



15. září

Pražská produkce. V rámci akce se mohou návštěvníci blíže seznámit s hudební produkcí a řadou dalších souvisejících témat. Proběhnou také klasické trhy. Na podzim pak nebudou chybět ani bleší trhy.



17. - 18. září

Maker Faire. V Praze se setkají inovátoři, kutilové, designeři, programátoři a jejich fanoušci, kteří se mohou interaktivní formou seznámit s novinkami ze světa kutilství.