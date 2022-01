Přípravy na návrat ekologičtějšího způsobu dopravy, než jsou dieselové autobusy vrcholí. Na jedenáctikilometrovém úseku z Letňan do Miškovic přes Čakovice a Letňany se připravují troleje pro bezemisní kloubové trolejbusy. Vedení je natažené v části Prosecké ulice, nově také dráty překlenou ulice u Palmovky, u terminálu Letňany a obchodního centra Čakovice.

„V prudkém stoupání Prosecké ulice nám autobusy spotřebují zhruba 52 litrů nafty na 100 km. To je strašně moc hluku a emisí. Stávající stožáry veřejného osvětlení vyměníme za nové moderní, které budou umět svítit a poslouží i pro trakční vedení,“ oznámil náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě).

PODÍVEJTE SE: Přátelé i rodina se naposledy rozloučili s Pavlem Chrastinou

Moderní trolejbusy se mohou při jízdě Proseckou ulicí dolů dobíjet. „Na zkušební trati jsou troleje natažené i ve směru dolů. Spočítali jsme, že i přes investici se to pořád vyplatí, vůz jedoucí dolů dodává energii tomu, který jede nahoru. Případně se může energie využít i jinak,“ přiblížil ředitel dopravního podniku Petr Witowski.

Stoje urazí přibližně polovinu své trasy napojené na elektřinu z trolejí a zbytek zvládnou na baterii, částečně se pak mohou dobíjet ještě v bateriové stanici v Čakovicích. V garáži dopravního podniku Klíčov pro ně vznikne 18 nabíjecích stání.

Nutno dodat, že vozidla v garážích zatím dopravní podnik nemá. Na nákup 15 bateriových kloubových trolejbusů

vyhlásil veřejnou zakázku loni v dubnu, jejího vítěze oznámí ještě tento týden. „Přesná životnost baterií je předmětem soutěže, je to hodnotící kritérium. Zadali jsme minimum pět let, měla by být však delší, dodavatel také musí zajistit její výměnu v rámci údržby minimálně jednou během životnosti vozidla, která je 15 let,“ přiblížil Jan Barchánek, vedoucí úseku autobusů dopravního podniku.

Celá investice včetně vybudování infrastruktury na provoz trati si vyžádá necelých 284 milionů korun, městský rozpočet ale neohrozí, z 85 procent ji mají pokrýt dotace z evropských fondů.

VIDEO: Malého vnuka zajímalo graffiti, babička sprejovala na ulici s ním

Projekt začalo připravovat již minulé vedení města v čele s primátorkou Adrianou Krnáčovou (ANO). „S nápadem, že by z Prahy 8 přes Prahu 9 a Letňany až do Čakovic jezdil trolejbus, přišel jako první současný starosta Čakovic Jiří Vintiška. Tehdy jsem se na něj koukal tak trochu jako na blázna. Začali jsme v roce 2015 v Prosecké ulici a dnešní den je zadostučinění pro všechny, kteří tomuto projektu po celou dobu věřili,“ uvedl Tomáš Portlík (ODS), starosta městské části Praha 9.

„Čeká nás revoluční rok ve vývoji pražské MHD. Řešíme historickou chybu, které napáchalo v roce 1972 tehdejší komunistické vedení města, kdy se rozhodlo kompletně zastavit trolejbusový provoz,“ řekl Scheinherr. Elektrifikovaná linka č. 58 jezdívala z Libně z lokality u Kříže přes Prosek, Letňany a Čakovice v letech 1952 až 1965 s intervalem dvě minuty.

„Letošní rok je pro nás opravdu přelomový, co se týče elektrifikace, máme naplánováno několik projektů. Za pár dnů zahájíme provoz našeho prvního elektrobusu na linkách č. 154 a 213. Do konce ledna vyhlásíme také vítěze veřejných zakázek na nákup kloubových trolejbusů právě pro linku č. 58 a tříčlánkových trolejbusů určených pro linku č. 119 (v budoucnu 59) na Letiště Praha. Kromě toho bychom letos v Praze rádi otestovali první vodíkový autobus,“ řekl Witowski. Do roku 2030 pak mají být tři čtvrtiny vozového parku autobusů dopravního podniku nahrazeny bezemisními elektrobusy, bateriovými trolejbusy či nízkoemisními autobusy.

Kde budou v Praze jezdit trolejbusy?

K elektrifikaci autobusové linky č. 140 se postupně přidaly projekty zavedení trolejbusů také na dalších šesti autobusových linkách:

č. 119 Nádraží Veleslavín – Letiště Praha (budoucí trolejbusová linka 59)

č. 131 Bořislavka – Hradčanská (51)

č. 137 Na Knížecí – U Waltrovky (52)

č. 176 Stadion Strahov – Karlovo náměstí (53)

č. 191 Letiště Praha – Na Knížecí (56)

č. 201 Nádraží Holešovice – Černý Most (61)