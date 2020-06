Zájemci o trolejbusovou dopravu si mohou v pražském muzeu MHD ve Střešovicích prohlédnout trolejbus Škoda 14 TrE, který jezdil od roku 1998 do loňského listopadu v Dytonu v americkém Ohiu. Dopravní podnik RTA Dayton jej daroval časopisu Československý dopravák, který jej zapůjčil do Střešovic. K vidění bude do 1. listopadu 2020 a zda se vypraví s návštěvníky do ulic Prahy, není jasné.

Trolejbus Škoda 14 TrE byl zapůjčen do pražského muzea MHD. | Foto: Facebook / Pražská integrovaná doprava

"Nápad vznikl tak, že jsem v šesti letech dostal fotku trolejbusu Škoda 14TrE v Americe. Jako milovník trolejbusů jsem si říkal, že bych se tam rád podíval a svezl se. Což se mi povedlo. Pak jsem si říkal, že bude určitě víc lidí, kteří by se tím chtěli povozit, ale nemají to štěstí, tak jsem zkusil oslovit dopravní podnik v Daytonu, za jakých podmínek by bylo možné jej sem dostat. A oni nám jej darovali," řekl šéfredaktor časopisu Libor Hinčica.