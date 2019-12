Podle ní by mělo jít o přenosnou závoru, kterou doplní informační tabule v Čimické a Lodžské ulici. Kdy bude nainstalováno, není zatím jasné. V současnosti je návrh projednáván dotčenými úřady.

Doprava v Troji se zhoršila po otevření tunelového komplexu Blanka. „Jezdí tudy lidé, aby se dostali rychle do tunelu Blanka nebo centra Prahy. Je naprosto běžné, že na důležitou autobusovou linku 112 se nedá spolehnout a stává v kolonách v Troji 20 až 30 minut,“ vysvětlil náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr, proč s instalací souhlasil. Světelné zařízení podle něho zvýší plynulost dopravy.

Kolony až do Kobylis

Proti instalaci světelné závory se ohradila Praha 8. „Lze předpokládat, že individuální automobilová doprava, která je v současnosti rozptýlená, se při instalaci světelné závory přesune do dopravně neregulovaných ulic a způsobí komplikace na jiných místech Prahy 8. Odmítáme snahu vedení Prahy řešit dopravní problémy jedné městské části přenesením na jinou,“ prohlásil předseda komise pro dopravu Prahy 8 Martin Jedlička.

Konkrétně očekává zvýšení provozu na Kobyliském náměstí, které je už nyní ve špičkách na hraně kapacity. Taktéž se obává zpožďování autobusů, které jsou pro občany Bohnic a Čimic klíčovým spojením na metro Kobylisy.

Spory pokračují

Radní Prahy 8 Tomáš Slabihoudek se pozastavil nad tím, že TSK nevyužije chytré zařízení, které by řídilo dopravu podle skutečné situace v Troji. „Připravuje ‚hloupé‘ zařízení s pevným nastavením programu, které bude zdržovat dopravu bez ohledu na dopravní situaci,“ pronesl radní. Zmínil, že v provozu by mělo být ve všední dny od 7 hodin do 10 hodin a během víkendů od 8 do 18 hodin.

Spory Troji a Prahy 8 o řešení husté dopravy už jednou vyústily v dopravní kolaps, a to v roce 2017, kdy byl průjezd serpentinou v ranní špičce zakázán. Hned další den ráno zkolabovala doprava až ke sjezdu z dálnice ve Zdibech.