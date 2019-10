Podobně jako v těchto dnech - po úmrtí populárního zpěváka - veřejnost i politici vymýšlí, co by se jmenovalo po Karlu Gottovi, objevily se dříve úvahy, že by budovaný most v Troji mohl nést jméno prvního polistopadového prezidenta Václava Havla, který zemřel před Vánocemi v roce 2011.

Návhrem se dokonce zabývala místopisná komise Rady hl. m. Prahy. „Faktem je, že most v Troji se k životu pana Havla nikterak neváže, ale svým významem pro Prahu by odrážel význam samotné osobnosti,“ řekl tehdejší radní pro legislavitu Lukáš Manhart (TOP 09).

Ano, sice by stavba, která slaví páté výročí od uvedení do provozu, Havlovo jméno „unesla“, avšak kritici upozorňovali na to, že bývalá hlava státu se proti pražskému vnitřnímu silničnímu okruhu včetně Blanky několikrát vymezovala. Na začátku dubna 2013 nakonec pražští radní oficiálně schválili vžitý název Trojský most.

Trojský most v číslech

Měří 262,1 metru, je široký 36 metrů, rozpětí oblouku hlavního pole je 200,4 metru a celková výška nosné konstrukce je 34 metrů nad maximální plavební hladinou. Autory návrhu jsou Roman Koucký, Libor Kábrt, Ladislav Šašek a Jiří Petrák.

To už se projekt, který zvítězil v architektonicko-konstrukční soutěži vypsané magistrátem v roce 2005, skoro tři roky stavěl. Náklady na stavbu byly odhadovány na půl miliardy korun, nakonec stavba spolkla z rozpočtu města o 800 milionů víc. Další peníze - konkrétně jedenáct milionů korun - musela Praha zaplatit jako pokutu za chyby v tendru, kterou udělil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) v březnu roku 2017 a letos v únoru potvrdil krajský soud v Brně.

Alespoň z odborného hlediska se vynaložené finance vyplatily. Trojský most rok po zprovoznění získal v rámci mezinárodní soutěže The European Steel Design Awards 2015 ocenění. Evropské sdružení ocelových konstrukcí (ECCS) udělilo stavbě cenu Award od Excellence v kategorii Mosty.

Krásný doplněk města Prahy

„Pražský Trojský most je působivým dílem, které smazává hranice mezi architekturou a inženýrskými dovednostmi. Obloukový most s mostovkou visící na husté síti tyčových závěsů – známý základní koncept, který byl skvěle navržen a do detailu zpracován. Spolu s odpovídajícím postupem výstavby byl vytvořen skutečně krásný návrh umožňující přenesení velkých zatížení od tramvají, automobilové dopravy a chodců v srdci Prahy. Komise byla zejména potěšena spojením expresivního designu a zručnosti v moderní průmyslové výrobě. Trojský most je jako sochařské dílo a krásný doplněk města Prahy,“ uvedla tehdy mezinárodní komise. O rok později usilovalo dílo ze studia Romana Kouckého také o Českou cenu za architekturu.

Přesně před šesti lety nad řekou mezi Holešovicemi a Trojou utichl rámus z projíždějících tramvají po železné konstrukci, který dal vzniknout už zmíněné přezdívce provirozního přemostění z osmdesátých let minulého století. Oceňovaná novostavba, která starý most nahradila, zapůsobí především v noci kvůli krásnému osvícení, ale poslední dobou si lidé stěžují na zanedbání jeho údržby. Podobná kritika zazněla i na debatě Deníku s primátorem Zdeňkem Hřibem (Piráti) na začátku letošního roku.

Trojský most sice nepatří v Praze mezi „ohrožené druhy“ jako třeba Libeňský, Hlávkův či most Legií. Přesto tu řada věcí nefunguje a především vizuálně stavba rychle stárne. Ale radní se teď spíš soustředí na dokončení nové Trojské lávky, která nahradí most spadlý v prosinci 2017. Připravuje se i projekt Dvoreckého mostu, který by měl do čtyř let spojit Podolí a Zlíchov. Auta zde však jezdit nebudou.