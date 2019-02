Praha - Pražská zoologická zahrada v soboto pokřtí slůně, které se narodilo počátkem dubna. Malý sameček se zapsal do historie zoo jako vůbec první slon, jenž v trojském areálu nejen přišel na svět, ale byl tam i počat. Jeho matkou je Janita, která do Prahy přicestovala ze Srí Lanky. I proto se dnešních křtin zúčastní srílanský ministr zahraničí Mangala Samaraweera.

Otcem očekávaného slůněte je býk Mekong, který Janitu loni v létě několikrát úspěšně pářil. | Foto: Zoo Praha/Petr Hamerník

Mládě slona indického vážilo po porodu 104 kilogramů, podle chovatelů je aktivní a dobře prospívá. Janita ho zplodila jako svého prvního potomka. Otcem slůněte je Mekong, který ještě před jeho narozením odešel do zoo v holandském Emmenu. Návrhy na jméno pro malého slona zasílali lidé v rámci soutěže, v níž mohli vyhrát komentovanou prohlídku Údolí slonů nebo možnost vyrobit si vlastnoručně papír ze sloního trusu.

Další slůně se možná narodí už na podzim

Vůbec první sloní mládě – samička Sita – se v Praze narodilo před třemi lety. Slonice Donna ovšem tehdy do pražské zoo přišla už ve vysokém stadiu březosti. Dalšího přírůstku by se chovatelé mohli dočkat už letos na podzim, kdy by měla rodit Janitina nevlastní sestra Tamara.

