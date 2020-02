Plán na výstavbu městských bytů v Trojmezí už zazněl od bývalého vedení města v čele s ANO. A před deseti lety tehdejší radní za ODS prosazovali změnu územního plánu pro komerční výstavbu rodinných a menších bytových domů.

„Velká rozvojová lokalita Trojmezí je velice zajímavá ze strategického významu hned pro několik městských částí, rozprostírá se mezi Prahu 10, 11 a 15, kdy všichni starostové mají zájem na tom, abychom tam vymysleli nějaké řešení,“ uvedl Chabr. Kromě realitních investorů má velké pozemky v Trojmezí i hlavní město, a tak by je rádo scelilo ve větší plochy.

Pokud by tady ovšem chtělo stavět městské byty, znamenalo by to zásadní obrat v chystaném Metropolitním plánu. „Lokalita je vymezena jako nezastavitelná, s lesozemědělskou strukturou a s dominujícím rekreačním potenciálem, který je třeba využít za účelem zlepšení podmínek pro rekreační využití,“ stojí v odůvodnění Metropolitního plánu.

Prodají developeři?

Scelování pozemků by sloužilo i ke vzniku parků a oddychových ploch, nicméně záměr výstavby městských bytů tady není nový. V roce 2018 tehdejší radní vybrali Trojmezí jako nejvhodnější lokalitu pro vznik moderního sídliště, kde by město za zvýhodněných podmínek nabízelo byty lidem, kteří nejsou schopní platit komerční nájem.

Investoři, kteří vlastní v Trojmezí pozemky, se do jejich prodeje nehrnou, na druhou stranu si uvědomují, že výstavbu jim znemožňuje stávající územní plán a do budoucna i návrh nového Metropolitního plánu. Bez spolupráce s městem tedy jejich investice zůstanou ležet ladem a podnikatelské záměry nebude možné uskutečnit.

K největším soukromým vlastníkům patří skupina Kaprain, která pozemky získala před několika lety od PPF. „Vedení Prahy nás zatím nekontaktovalo. Jsme ale otevření všem konstruktivním variantám, které budou dávat smysl nám i hlavnímu městu,“ reagoval mluvčí Kaprainu Ondřej Pechar.

Majitelem dalších téměř 18 hektarů je realitní skupina CPI. Ta se nedávno dostala do sporu s vedením Prahy kvůli plánované výstavbě v Holešovicích. Podle stížností CPI radní a Dopravní podnik hlavního města Prahy porušili zákon, když se s jinými developery dohodli na založení společného podniku k opravě stanice Nádraží Holešovice.

„S městem nejednáme“

Parcely v Trojmezí vlastní také Central Group, který však o jejich výkupu nechce slyšet. „V západní části vlastníme pozemek, kde by měla být letos zahájena výstavba rezidenčního projektu. Další pozemky v lokalitě nevlastníme a žádná jednání s městem neprobíhají,“ uvedla Michaela Tomášková, výkonná ředitelka Central Group.

Zároveň zopakovala, že město by nemělo být developerem a dostupné bydlení pro střední třídu zajistí jedině tržní prostředí. „Jako rezidenční stavitel se zaměřujeme výhradně na vlastní výstavbu na vlastních pozemcích a následný prodej bytů. O spolupráci s městem na výstavbě bytů neuvažujeme,“ dodala.