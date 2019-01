PRAHA - V Troji bijí na poplach. Kdysi klidná městská část na severu metropole trpí pod náporem aut, a to hlavně kvůli velkému rozvoji zoologické a botanické zahrady, či stále oblíbenější silniční zkratce z centra do Bohnic. Tamní radnice, na kterou nespokojení obyvatelé tlačí s požadavky na řešení kritické situace, proto přichází s návrhy na omezení individuální automobilové dopravy. Podle vedení zoologické zahrady způsobila zvýšený zájem trávení volného času v této městské části právě možnost dojet sem autem, a proto nehodlá zaběhnutý systém měnit.

PŘÍŠTĚ UŽ JEN PO SVÝCH? Nejčastěji do zoo míří rodiny s dětmi. Pro ně je auto nejpohodlnějším dopravním prostředkem. | Foto: Deník/Vít Šimánek 3x

„Doprava sem je postavena na autech, a to je špatně. Mělo by se postupovat jako všude jinde ve světě, tedy preferovat městskou hromadnou dopravu,“ uvedla starostka Troje Monika Maurerová, podle které chce radnice zajistit záchytná parkoviště pro 2500 aut na pozemcích v blízkosti tramvajové trati spojující Holešovice a Kobylisy. „A odtud by lidé cestovali za všemi zdejšími atrakcemi veřejnou dopravou. Už jsme s majiteli pozemků na vzniku parkoviště dohodnutí,“ pokračovala starostka.

Podařilo by se tak zachovat klidný ráz čtvrti, kvůli jehož ztrátě se místní obyvatelé velmi bouří. Na úřad chodí pravidelně celá řada stížností. „Situace se stává neúnosnou. Je tu velký ruch, navíc lidé parkují, kde se jim zachce,“ zdůraznila členka občanského sdružení Troja Trojou Vlasta Bílková.

Zoo nechce omezit příjezd aut

Vedení zoologické zahrady však s plány na omezení příjezdu aut nesouhlasí. „Je utopické si myslet, že vše vyřeší městská hromadná doprava. Našimi hlavními zákazníky jsou rodiny s dětmi a pro ty je ideální sem jet autem. Naše parkoviště pro 1500 aut je dostačující,“ sdělil Vít Kahle ze zoo. Kontrastem k tomuto vyjádření je pravidelná víkendová zkušenost řidičů, kteří za hezkého počasí nacházejí před jednotlivými parkovišti cedule s nápisem Obsazeno a poté hledají parkovací možnosti v okolních ulicích.

Řešení nespokojenosti trojských obyvatel vidí Kahle ve vzniku silnice podél vznikajícího protipovodňového valu, čímž by zmizela hustá doprava z obytné zástavby.

Městská část Praha-Troja však doufá, že nyní propracovávanou koncepcí a dalšími argumenty nakonec přiměje zoo ke změně postoje. „Bez dohody s nimi totiž nemá smysl velkokapacitní parkoviště vůbec stavět,“ dodala starostka Maurerová.