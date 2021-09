„Zájemci si mohou bonsaje a další rostliny na místě ihned zakoupit. Letošní ročník výstavy bonsají bude poprvé soutěžní,“ uvedl ředitel Botanické zahrady Bohumil Černý. Nejlepší exponáty vyberou porotci Hideo Suzuki a Bohumil Černý. Na výstavě v Troji budou k vidění exponáty přivezené z mnoha koutů Čech i Moravy – z Libochovic, Veltrus, Děčína, Prahy, Jindřichova Hradce, Benešova, Třince, Ostravy, Uherského Hradiště, Ústí nad Orlicí, Libčan či Pardubic. Součástí výstavy bonsají budou i ukázky japonského divadla, stolování, bojového umění či tance.

Na výstavu platí obvyklé vstupné do venkovních expozic Botanické zahrady. Výjimkou je sobotní večerní prohlídka Japonské zahrady, na kterou je třeba si přikoupit zvláštní vstupenku za 200 korun. Jelikož na večerní prohlídku je omezená kapacita, je třeba si místo rezervovat do soboty do 18 hodin na e-mailu miroslav.maly@botanicka.cz nebo na telefonním čísle 731 483 522.