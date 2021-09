V jihoamerickém Ekvádoru je ve volné přírodě možné nalézt více než 4000 druhů orchidejí. Kurátoři zahrady podnikli právě do této země v roce 2019 expedici s cílem studovat rostliny na původních stanovištích v přirozeném prostředí. Získané poznatky využívají při pěstování orchidejí a dalších cenných rostlin ve sbírkách zahrady.

Květinová aranžmá pro výstavu, která potrvá do 10. října, navrhla jedna z nejlepších českých floristek Klára Franc Vavříková. Na pomoc si pozvala studenty České zahradnické akademie v Mělníku. Zahrada pěstuje ve svých sklenících přibližně 2 500 druhů orchidejí.

Skleník Fata Morgana

Otevírací doba: út–ne, 9:00 - ⁠19:00



Vstupenka na výstavu odpovídá standardnímu ceníku pro skleník Fata Morgana:

Dospělí: 150 Kč

Děti 3 – 15 let; žáci a studenti do 26 let s platným průkazem či ISIC a senioři nad 60 let: 75 Kč