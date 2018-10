Trochu se ochladí, ale babí léto bude panovat dál. Pršet moc nebude

Obchod - Obchod Prodavač, prodejce 20 300 Kč

Prodavači textilu, obuvi a kožené galanterie PRODEJNÍ ASISTENT/KA. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 20300 kč, mzda max. 31700 kč. Volných pracovních míst: 5. Poznámka: MÍSTO VÝKONU : Václavské náměstí č.p. 778/14, Nové Město, 110 00 Praha 1 / KONTAKT : Okonkwo Gattuso Nicole, tel.: 775 020 321, e-mail: wellensteynvaclavak@gmail.com, Co na Vás čeká?, práce s luxusní německou značkou, prodej luxusního zboží, poskytnutí vynikajícího zákaznický servis, vytváření databáze zákazníků, visual merchandising, běžný denní provoz, Co byste měli umět?, zkušenosti s prací v obchodě výhodou ale ne povinné, positivní a energický člověk, chtíč se učit novým věcem, disciplína, jazyková vybavenost výhodou, čestina nebo angličtina požadována, zodpovědnost, umět pracovat samostatně, ale i v týmu, Co můžeme nabídnout?, práce v centru Prahy, mladý rozvíjející se tým, proškolení zákaznického servisu, visual merchandisingu, vytváření klientské databáze, možnost rozvoje během roku, regulerní zvyšování platu, bonusy, neomezená konzumace káva a voda během pracovní doby, další benefity, brigádnické smlouvy, částečné úvazky, HPP, práce i pro cizince, Zaměstnanecké výhody: , Bonusy, sleva na prokukty 50%, nápoje během pracovní doby zdrarma. Pracoviště: Welligo s.r.o. - václavské náměstí, Václavské náměstí, č.p. 778, 110 00 Praha 1. Informace: Nicole Okonkwo Gattuso, +420 775 020 321.