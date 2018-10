Třídit odpad už můžete i s dětmi. Praha 4 nainstalovala kontejnery na hřištích

Třídění odpadu má smysl. A to i na dětských hřištích. Městská část Praha 4 úspěšně dokončila projekt, kdy nechala vybudovat nádoby pro tříděný odpad u dětských hřišť a sportovišť. Na výstavbu dostala 85 procent veškerých výdajů od Evropské unie.

S dětmi na procházku, a pak na dětské hřiště. Svačina v plastovém pytlíku a pití ve skleněné lahvi. To vše letí do jednoho odpadkového koše, kdo by se s tím přece tahal. Nyní už můžete ale dětem ukázat, že třídění odpadu je smysluplné a jde praktikovat i na dětském hřišti.

Městská část Praha 4 úspěšně dokončila projekt pořízení sběrných nádob pro tříděný odpad na dětská hřiště a sportoviště, jejichž je provozovatelem. Projekt spolufinancovala Evropská unie, a to fond soudržnosti, který je součástí Operačního programu Životní prostředí.

„Cílem našeho projektu je zvýšení procenta tříděného odpadu a motivace k uvědomělému třídění odpadu návštěvníky hřišť a sportovišť,“ uvedl radní pro životní prostředí Ondřej Růžička. Dotační příspěvek Evropské unie pokryl 85 % veškerých výdajů projektu. Zbylých 15 procent financovala městská část Praha 4 ze svého rozpočtu.