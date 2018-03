Trička se vztahovými hláškami a jedineční návrháři. Začíná Life is fashion

Již dnes propukne v prvorepublikovém Paláci Adria třídenní přehlídka lokálních návrhářů Life is Fashion. Potrvá až do úterý. Těšit se můžete na světoznámého návrháře Pavla Berkyho. Koupit si na přehlídce můžete i oblíbená trička s hláškami o vztazích. Ty navrhlo duo Ester a Josefína.

Návrhářky Ester a Josefína představí svá trička se vztahovými hláškamiFoto: Life is fashion

Hlavní myšlenkou přehlídky je přiblížit příběhy jednotlivých lokálních návrhářů veřejnosti. Cílem je také poznání jejich řemesla a podpora udržitelnosti. Life is Fashion má také upozornit na negativní dopad módního průmyslu na životní prostředí.



V Galerii Kritiků vznikne 15 pop up storů se známými i začínajícími návrháři, kteří představí své kolekce. Promluví také o své práci, o tom, co je inspiruje, s jakými materiály pracují a jak kolekce vznikaly.

„Svoji kolekci představí například světoznámý návrhář Pavel Berky. Roman Humlíček zase návštěvníkům ukáže džíny na míru a Rebeka Monhartová novou kolekci recyklovaných kšiltovek a klobouků.“ uvedli organizátoři.



Tahákem pro nadšence módy, ale také úspěšných projektů, jsou oblíbená a známá trička Manifesto. Ta vytvořilo duo Ester Geislerové a Josefíny Bakošové, které se zároveň staly tváří letošního ročníku Life is Fashion. Jejich projekt Manifesto získal svoji oblibu díky notoricky známým a stále dokola používaným větám ve vztazích. Ester a Josefína je originálním způsobem přenesly na trička, která měla obrovský úspěch.

Zúčastnit se můžete i tvůrčích workshopů pod vedením lektorek z nízkoprahové dílny Metráž, na nichž si budete moci vyrobit a odnést domů jeden z kožených šperků. Akci Life is Fashion můžete navštívit v neděli od 13 do 19 hodin nebo v pondělí a úterý od 16 do 21 hodin. Za vstup zaplatíte 120 korun.