/VIDEO, FOTOGALERIE/ Tradiční farmářské trhy v Hale 22 v Holešovické tržnici doplnil v sobotu 17. června informativní doprovodný program a hudba. V rámci akce Pražská produkce: trh se vším, co klíčí, roste a vzniká v Praze se mohli zájemci dozvědět třeba o sadech, do kterých můžou v metropoli vyrazit na ovoce.

Pražská produkce, hala 22, Holešovická tržníce | Video: Eliška Stodolová

Dopoledne byl doprovodný program věnovaný včelaření ve městě a byl spojený s ochutnávkou medu. Krátce po poledni následovala přednáška o ovoci a česneku podivném, který chutná podobně jako medvědí česnek a Pražané ho najdou třeba na svazích Letné.

Ovocné sady jsou potom často skryté i místním lidem, kteří netuší, že něco takového v okolí mají. Nezisková organizace Na Ovoce proto připravila mapu, která ukazuje na místa ve městech, a to jak v Praze tak i ve volné krajině, kde si zájemci můžou bez obav natrhat třeba třešně, jablka, ořechy nebo bylinky. Přednášku předčasně ukončila bouřka se silným deštěm.

Na akci zavítala i paní Jitka. „Farmářské trhy na Heřmaňáku máme každou sobotu dopoledne přímo před domem, kde s manželem bydlíme. Chodíme tam pro domácí vajíčka, výbornou kávu z Cukrárny Alchymista, ale hlavně pro sezonní zeleninu a ovoce. Díky tomu máme přehled, co zrovna roste a z toho potom doma vaříme. Je to s manželem taková naše tradice. Někdy od něj z trhu dostanu české tulipány. Je to udržitelnější než květiny dovezené třeba z Holandska nebo z Afriky,“ popisuje s tím, že dnes se vydala i o kousek dále právě do Holešovické tržnice. Přivedla ji sem zvědavost a také si chtěla rozšířit obzory ohledně lokálních produktů a prodejců. Místo oceňuje i jako majitelka psa, kterého vzala s sebou.