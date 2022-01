Třetí dávku vakcíny proti covid-19 má bezmála třetina Pražanů

Pražané jsou v meziregionálním srovnání dlouhodobě „na špici“ co do podílu naočkovaných vakcínami proti nemoci covid-19. Alespoň první dávku má 851 tisíc lidí starších dvanácti let s trvalým bydlištěm na území hlavního města a první i druhou 792 tisíc.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Očkování proti covidu. Ilustrační foto | Foto: Deník / Michal Fanta

Se 75 respektive 70 procenty očkovaných jsou Pražané v obou skupinách těsně za populací Středočeského kraje a v mírném předstihu před obyvateli Vysočiny. Třetí „posilující“ dávku má v těle zatím 29 procent pražských rezidentů nad dvanáct let (331 tisíc lidí), což řadí Prahu na první místo spolu s Jihočeským krajem. Ani největší české město ale není z hlediska zájmu o očkování homogenní. Například v Radotíně a Horních Počernicích má alespoň jednu dávku kolem 85 obyvatel, v Běchovicích, Přední Kopanině, ale také Praze 1 je to jen zhruba 70 procent. Počet airbnb bytů v Praze spadnul na polovinu. Podle analýzy ale začnou přibývat I metropole se drží celostátního trendu, kdy už několik týdnů mezi aplikovanými vakcínami převažují a zároveň přibývají třetí dávky. Poslední týden uplynulého roku zaznamenala nevýrazná většina očkovacích center přírůstek v počtu očkovaných lidí oproti předchozím sedmi dnům. Ve třech případech byl nárůst okolo dvou set procent (např. Nemocnice sv. Kříže Žižkov). Při pohledu na statistiky aplikovaných vakcín od začátku očkování mezi několika desítkami pražských center vede doslova „o parník“ Ústřední vojenská nemocnice (aktuálně téměř 740 tisíc podaných dávek). Vedení Prahy přitom opakuje, že očkovací, stejně jako testovací kapacity jsou ve městě dostatečné a mohou je tak využívat i „přespolní“. Už tento čtvrtek se nabídka rozšíří o nové místo na stadionu Sparty na Letné. „Kraje už několikrát prokázaly, že jsou schopné plnit svoji roli v rámci pandemie a měly by být zapojeny do přípravy opatření tak, aby je lidé chápali. Věřím, že to i tentokrát společně zvládneme,” prohlásil primátor Zdeněk Hřib (Piráti) v souvislosti s očekávanou převahou vysoce nakažlivé varianty koronaviru. Magistrát spolu s krajskou hygienickou stanicí kvůli nástupu omikronu už před Vánocemi doporučili domovům pro seniory a podobným zařízením, aby zpřísnily pravidla návštěv. Mezi navrženými požadavky figuruje povinný antigenní test pro každého příchozího včetně očkovaných i doporučení nezapojovat mezi návštěvníky děti. Dopady podzimní vlny epidemie na obyvatele pražských domovů pro seniory byly díky vysoké proočkovanosti (kolem 95 procent) mnohem mírnější než před rokem. Představitelé hlavního města nicméně upozorňují, že v Praze pořád není naočkováno přibližně 14 procent obyvatel z nejstarší a současně nejzranitelnější věkové kategorie 80+. Také proto metropole nabízí jako doplněk k síti očkovacích center a očkování u části praktických lékařů speciální mobilní tým pro vakcinaci imobilních Pražanů v domácím prostředí, do něhož je zapojeno Sdružení praktických lékařů, Český červený kříž (ČČK), Fakultní nemocnice v Motole a Městská poliklinika Praha. „Velmi oceňuji nasazení všech zúčastněných organizací, a především každého praktického lékaře, který je ochoten se nad rámec své práce věnovat lidem, pro které je návštěva ordinace i očkovacího centra nepřekonatelným problémem,“ uvedla radní pro oblast zdravotnictví a sociální péče Milena Johnová (Praha sobě). Městská knihovna spustí průkazku v mobilu a začne se stavbou na Petřinách Do projektu je zapojeno aktuálně 22 praktických lékařů, kteří očkují buď v rámci samostatných mobilních výjezdů s řidiči ČČK, nebo při vlastní návštěvní službě. Zdravotnický tým vyjíždí do terénu i o víkendech a za den zvládne objet osm adres, přičemž na každé se může oočkovat více lidí (včetně rodinných příslušníků). Pro využití služby je potřebná předchozí registrace přes webový formulář nebo telefon. „Očkování, stejně jako i ambulantní péči, poskytují praktičtí lékaři na návštěvách u pacientů doma, bohužel někteří mají praktické lékaře daleko. V době pandemie covid-19 se také mnohým pacientům zdravotní stav zhoršil natolik, že nyní nejsou schopni fyzicky dojít do ordinace. Při každém výjezdu se setkáváme s inspirativními lidmi a pečujícími osobami, kterým patří velký obdiv,“ poznamenala praktická lékařka Ludmila Bezdíčková, která je členkou mobilního týmu. Ten dosud uskutečnil 2️1 výjezdů a aplikoval více než 520 dávek vakcíny.