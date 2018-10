Tréninkové bydlení či zametání ulic. Radnice pomáhají lidem bez domova

/INFOGRAFIKA/ Praha má jako hlavní město prvenství v počtu osob bez přístřeší. Podle odhadů se v metropoli pohybuje zhruba pět až sedm tisíc bezdomovců.

Zejména nástup chladného počasí přitahuje do metropole nejvíce lidí využívajících sociální služby městských částí. Velkou část tvoří mladí lidé do třiceti let, stejně tak ale přibývá lidí bez přístřeší v důchodovém věku. „V Praze najdeme nejvíce lidí bez domova ještě stále v centru. Přivádí je tam snazší možnost obživy. Bezdomovci v centru a na periferii mají navíc odlišný životní styl. Čím dál od centra, tím mají více možností mít své ‚doma‘ někde v zeleni,“ říká Regina Kuncová, sociální pracovnice neziskové organizace Neposeda.

Mnoho pražských bezdomovců po Praze navíc cestuje. Přes den se pohybují v centru, kde mohou snáze získat jídlo i peníze, někteří z nich se ale k večeru opět stahují na „svá“ místa. Zatímco v okrajových částech Prahy bývá pomoc cílená přímo na vytipované jedince, v centru spoléhají radnice na pomoc neziskových organizací, jako je Naděje nebo Armáda spásy, kterým poskytují na jejich služby v dané lokalitě dotace.

Programy zaměřené na osoby bez domova se pohybují od mobilních sociálních služeb, kdy pracovníci nabízejí přímo na ulici sociální a zdravotní poradenství, stejně jako jídlo a ošacení, přes denní centra až po azylové domy a noclehárny, kam se mohou bezdomovci uchýlit v zimních mrazech.

„Některé radnice podporují sociální služby finančně, pronájmem prostor a podobně. Pro efektivní řešení konkrétních situací, v kterých se lidé bez domova ocitají, pak vnímám jako velmi důležitou spolupráci se sociálními odbory, především s kurátory pro dospělé,“ upozorňuje Aleš Strnad, vedoucí pražského terénního programu Naděje.

V sedmé městské části se snaží lidem bez domova dát šanci na návrat do běžného života. „Způsob, jak těmto lidem pomoci, je dát jim práci a možnost bydlení. Zapojujeme je proto do úklidu městské části. Pokud lidé o tuto pomoc stojí, mohou se postavit znovu na nohy. U některých to již dobře zafungovalo, s některými je to běh na delší trať,“ říká mluvčí Prahy 7 Martin Vokuš. Aktuálně byla této městské části schválena dotace hl. města Prahy ve výši tři miliony korun na další rozvoj nízkoprahových pracovních příležitostí pro lidi bez domova a s tím spojené sociální práce.

Radnice městských částí Praha 3, 5 a 9 podporují také tréninkové byty podle konceptu Housing first - Nejdříve bydlení. Pomáhají tak ohroženým skupinám lidí samoživitelkám či důchodcům. „Armáda spásy a Naděje jsou nájemci celkem deseti bytů v majetku Prahy 5 za zvýhodněné nájemné. Jejich prostory jsou využívány k ‚tréninkovému bydlení‘ klientů,“ potvrzuje Jakub Večerka, mluvčí páté městské části.