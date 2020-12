„Nemám dobré zprávy. Dneska se vám to fakt líbit nebude. A záleží na nás všech, jak to dopadne,“ uvedl své zhruba čtvrthodinové video premiér a šéf hnutí ANO, které zveřejňuje každou neděli na sociálních sítích.

Jak je Babišovým zvykem, používal grafy, titulky médií, články či twitterové příspěvky a vyčítal občanům, že „pár nezodpovědných lidí nám to kazí“. A velmi ostře zaútočil na pražského primátora Hřiba kvůli tomu, že na Staroměstském náměstí bylo v průběhu mikulášských oslav tisíc lidí. „Přitom může být 50 osob na nějakém prostoru,“ dodal předseda vlády s odkazem na přijaté krizové opatření, které zakazuje venku hromadné akce.

V zastavěném území navíc musí mít lidé zakryté dýchací cesty, pokud se v místě nachází další osoba blíž než dva metry. Na druhou stranu „Staromák“ se rozkladá na ploše zhruba 9000 metrů čtverečních, takže ani Babišem zmíněná tisícovka nevypadá jako nějaké riziko. Navíc mnoho lidí ulicemi v centru metropole spíš během druhého adventního víkendu jen procházelo, což potvrdil i policejní prezident Jan Švejdar.

Babiš: Kdo povolil prodej trdelníků a langošů na Stromáku?!

A když se premiér rozčiloval nad (nepotvrzenou) informací o několika desítek metrů dlouhých frontách na trdelníky a langoše, zmínil, že vláda na venkovních tržištích zakazála „prodej potravin a pokrmů včetně nápojů určených ke konzumaci na místě“ s tím, že „snad nikdo nevěří“, že si zákazníci nosí jídlo a pití domů.

„Chci dementovat zprávy o tom, že Praha o víkendu povolila trhy na Staroměstském náměstí. Jako jedno z prvních měst v České republice jsme avizovali, že žádné trhy neorganizujeme. Jen jsme tam postavili vánoční strom. Báli jsme se právě toho, že Staroměstské náměstí nebude vzhledem ke své atraktivitě uhlídatelné. Lidé, kteří se tam teď srocují, jsou náhodní kolemjdoucí,“ bránil obyvatele a návštěvníky Prahy také radní pro majetek Jan Chabr (Spojené síly pro Prahu/TOP 09).

Premiér v kritice pokračoval citací z bulvární deníku Blesk majitele domu v Anenské ulici, kde nedávno policie za použití beranidla rozpustila večírek s účastí více než stovky (převážně) cizinců.

Posílení MHD? Praha bude reagovat

Primátorův náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě) novinářům přiznal, že čtvrteční nápor cestujících vedení metropole překvapil.

„Budeme samozřejmě reagovat na vývoj situace,“ slíbil radní Scheinherr s tím, že od jara odborníci z dopravního podniku a organizace Ropid udělali 15 tisíc změn jízdních řádů. Také podle Hřiba byla situace ve čtvrtek výjimečná, protože lidé slavili konec tvrdých opatření a mnozí z nich se ještě po zavírací hodině restaurací procházeli městem. Fotky z přeplněné MHD byly podle něj pořízené kolem půlnoci, nikoliv kolem 22. hodiny.

„Jak je to možné, že tady někdo organizuje párty, kde se někdo opije pod obraz?! Konečně by se o to mohl zajímat pan primátor, protože pan primátor dělá divadlo s čertem a protestujte, možná proto, že má moc peněz na účtě,“ narážel Babiš na protestní akci v rámci sporu o daňovou reformu a s ní související úbytek peněz do rozpočtů krajů a obcí.

„Taky by bylo zajímavé vědět, kdo povolil prodej langošů a trdelníků na Staromáku. A taky by bylo dobré zajímat se o to, jak to vypadá v městské hromadné dopravě. Tady lidi – jeden na druhém. Já nechápu, proč provoz MHD v Praze je od 22. hodiny omezen, když hospody musí zavírat ve 22:00“ rozohnil se premiér, když ukazoval fotky zaplněných nočních spojů první dny vládního rozvolnění podle PES.

„Lidi jsou v tramvajích jak sardinky!“ dodal a „vyhuboval“ pražskému primátorovi za celkem tři „nesplněné domácí úkoly“.

Podle Babiše je totiž ekonomická situace hlavní města „skvělá“ a „Praha má 87 miliard korun na účtech“. Premiér toto tvrzení doplnil o další výtku směrem k Hřibově koalici: „Nevím, proč maj tolik peněz, když je vlastně neutrací, a co vlastně dělaj pro občany Prahy. Asi moc ne. Ale měli by se starat aspoň o to, aby si tady všichni… někteří podnikatelé nedělali, co chtějí.“

Hřib: Není pravda, že Pražané zkazili ostatním Vánoce

Hřib zareagoval o den později rovněž prostřednictvím twitterovém účtu i na tiskové konferenci po jednání městské rady. „Zaznamenal jsem, že premiér v rámci svého pravidelného programu 'Čau, poddaní' obvinil občany hlavního města z toho, že přes víkend zkazili ostatním Vánoce, že mu kazí jeho skóre 'best in covid'. Myslím si, že to rozhodně není pravda.“

Podle primátora si velkou část problémů způsobil premiér sám, že v průběhu koronavirové krize zasahoval do doporučení odborníků. „Premiér by si měl uvědomit, že díky nedávným příznivým číslům z Prahy, která snižovala celonárodní průměr, bylo možné v celém státě otevřít restaurace a obchody,“ upozornil Hřib.

Primátor – jehož zahraniční web Politico.eu zařadil do žebříčků nejvlivnějších osobností Evropy – rovněž prohlásil, že je „naprostý nesmysl“ svádět aktuální čísla ministerstva zdravotnictví o počtu nakažených virem SARS-CoV-2 na uplynulý víkend, když inkubační doba nemoci covid-19 je zhruba týden. Hřibovo tvrzení potvrdil během den také Ladislav Dušek, šéf Ústavu zdravotních informací a statistiky (ÚZIS).

Městská policie hlavního města informovala o tom, že strážníci řešili od začátku minulého týdne až do pondělního rána téměř tisíc porušených krizových a mimořádných opatření a že kontroly jsou součástí jejich každodenní práce – prioritou je pak MHD. Podobně jako Policie ČR však předává desítky případů správnímu orgánu.

„A komunální politici nemohou zasahovat do správních řízení, která vede odbor bezpečnosti magistrátu. Možná mu to (Babišovi) uniklo, když rozhodoval Středočeský kraj vedený tehdy hejtmankou z hnutí ANO (Jaroslavou Pokornou Jermanovou) o jeho střetu zájmů. My ale nemůžeme postupovat na politickou objednávku a nikdy to dělat nebudeme,“ řekl Hřib v souvislosti s vládním požadavkem, aby Praha rozdávala tvrdší pokuty za porušení vládních restrikcí. S ministerem zdravotnictvím Janem Blatným (za ANO) už telefonicky jednal o možných legislativních změnách, které by mohly s vymáháním pomoci.

Podle Hřibových slov dva magistrátní odbory připravují ucelené návrhy na „zalepení“ zákonů, aby jejich vymáhání bylo efektivnější. Na mysli má především obstrukce ze strany lidí, proti nimž jsou vedena správní řízení kvůli porušení vládních restrikcí. Podrobnosti nechce zatím říkat, aby „nedával návod toho obcházení“.

„Politici by měli jít hlavně příkladem,“ uvedl pražský primátor ještě před rozhovory s médii. Podle Hřiba by si premiér Babiš měl „konečně přestat brát Pražany jako obětní beránky svého PR.“ Na závěr ještě poradil „učiteli“ Babišovi, aby se staral také o regiony, kde je situace (nejen kvůli covidu) horší než v metropoli.