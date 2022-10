Na trávníku uprostřed nemocnice je lze zaznamenat jednotlivě, ale i v celých shlucích. Často v hnízdech – ale najdou se i linie, a dokonce složitější útvar. V souvislosti s nimi zde Deník zaslechl i označení „čarodějné kruhy“, kde se plodnice vyskytují jen podél okraje lokality s rozrůstajícím se podhoubím. Je jich přitom tolik, že nejeden z pacientů, pokud mu to zdravotní stav umožňuje, dostane chuť vyrazit s košíkem do lesa.

I na nemocničním trávníku je přitom patrné, že v množství hub, které příroda nabízí, mají zájemci na výběr. Zde převažují pečárky – a na první pohled by se zdálo, že jsou zde osamoceny. Důkladnější pohled ale ukazuje (a to bez toho, že by byl člověk znalcem kovaným v oboru mykologie), že i nemocniční trávník skrývá podstatně pestřejší sortiment.