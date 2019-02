Více než devět stovek budov je nyní zapojeno v antigraffiti programu Prahy 3. Pracovníci odborných firem omyli z jejich fasád během minulého roku přes 16 tisíc metrů čtverečních graffiti. Majitelé domů, mezi nimiž jsou hlavně bytová družstva a společenství vlastníků bytových jednotek, za tento zásah neplatili. Náklady hradila městská část.

„Antigraffiti program má obrovskou preventivní roli. Sprejeři, když vědí, že se obrázek včas umyje, a nemohou se těšit tím, jak chodí kolem něj, ztrácí motivaci dělat další,“ uvedl starosta trojky Jiří Ptáček.

Vedení radnice by uvítalo, kdyby se do programu zapojili i další vlastníci nemovitostí. „Co nás zatím brzdí od ještě viditelnějšího úspěchu, je množství domů znečištěných graffiti, které nejsou přihlášeny do Antigraffiti programu Prahy 3, a bohužel tak snižují výsledný efekt, který bychom mohli čištěním fasád dosáhnout,“ vysvětlila mluvčí radnice Michaela Luňáčková.

Pár desítek minut a čmáranice zmizí

Kompletní umytí graffiti trvá několik desítek minut. Nejdřív se použije speciální chemie, která se nechá působit, a poté se umyje tlakovou sprchou s horkou vodou.

Program odstartoval v roce 2017 a byl naplánován na čtyři roky. Předpokládané náklady jsou vyčísleny na sedm milionů korun ročně. Zájemci mohu vyplnit přihlášku do projektu na webu radnice, či osobně na úřadu.

Velmi podobný program má i osmá městská část, spustila jej loni na jaře. Prozatím se přihlásilo 189 subjektů, ovšem finance vystačily jen pro 86 z nich. „Vzhledem k velkému počtu zájemců bychom v letošním roce v tomto programu rádi pokračovali. V tuto chvíli čekáme na schválení rozpočtu pro letošní rok, kde jsme určitou částku pro tento program navrhli,“ informovala mluvčí úřadu Marcela Konrádová.

Praha 8 majitelům uhradí prvotní odstranění graffiti, pokud na budově je, a ochranný nátěr, díky kterému jdou malůvky lépe smýt. „Majitelé objektů si však musí fasádu objektu k tomuto připravit, to znamená, že musí zajistit případné stavební úpravy a nátěr fasádní barvou,“ doplnila Konrádová.

Památky chrání elektronické ploty

Projekty na ochranu fasád mají z dalších městských části například Praha 6, 10 a 11. Nedávno ho spustila i Praha 5. „Zatím se přihlásilo 34 vlastníků objektů a vzhledem k finančním možnostem není jisté, zda budeme se všemi moci uzavřít smlouvu v roce 2019,“ sdělila Deníku mluvčí smíchovské radnice Markéta Drešlová.

Magistrát řeší ochranu budov před sprejery hlavně u památek. „Po projednání s památkáři opatřujeme některé budovy například ochrannými nátěry nebo elektronickými ploty. Ty jsou například na pražském orloji nebo na Karlově mostě,“ prozradil mluvčí úřadu Vít Hofman.