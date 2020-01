„Díky tomuto prodloužení budou moci Pražané přestoupit na metro D, ale také na autobusové linky do dalších směrů. Přínosem bude i kvalitní dopravní obsluha a přímé spojení k úřadům v Praze 12,“ uvedl primátorův náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě), podle kterého město úpravou projektu vyslyšelo přání městských částí Praha 12, Praha-Libuš a Praha 4.

Scheinherr předpokládá, že by nově schválená trať měla být vybudována do roku 2027, kdy je zároveň v plánu otevření prvního úseku metra D. Zhruba polovinu délky dodatečné tramvajové etapy zabere „točna“ v místě budoucí stanice metra. „Původně zamýšlená smyčka v oblasti Libuše měla být vedena přes pozemky, které nepatří městu a byly by nutné poměrně nákladné výkupy. Změna přinese kromě propojení tramvaje a metra úsporu těchto nákladů,“ zdůraznil Scheinherr.

Primátorův náměstek pro územní rozvoj Petr Hlaváček (Spojené síly/TOP 09) navíc upozornil, že kolem tranzitní stanice Nové Dvory by v budoucnu mohlo vzniknout lokální centrum se službami. Tramvajová trať z Modřan do Libuše má být dokončena do dvou let.