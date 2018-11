Tramvajová trať se na Václavské náměstí vrátí do čtyř let. Uleví centru Prahy?

Nové vedení hlavního města se snaží plnit předvolební sliby hned na začátku. Náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě), který je v pražské radě zodpovědný za dopravu, v úterý prohlásil, že do čtyř let by se měly vrátit tramvaje na Václavské náměstí. Koleje už ostatně jsou předem nainstalovány mezi novou a čerstvě opravenou historickou budovou Národního muzea.

Tramvajová trať kolem sochy sv. Václava patří mezi priority koalice Pirátů, Prahy sobě a Spojených sil (TOP 09, STAN, KDU-ČSL) i podle podepsaného programového prohlášení. Radní Scheinherr chce navíc připravit i spojení Vinohradské ulice s Bolzanovou umožňují přestup na Hlavní nádraží.

„Propojení umožní lidem z Prahy 2, aby projeli městem rychle tramvají. Zároveň umožní nová vedení tramvajových linek a řešení mimořádných událostí,“ řekl novinářům Scheinherr, jenž bude jednat s vedením Prahy 1. O návratu tramvajové dopravy na „Václavák“ po téměř čtyřiceti letech se dlouho mluví. Tu část veřejnosti, která si nostalgický návrat přeje, navnadila na začátku srpna firma Ropid záběry probíhající rekonstrukce Národního muzea a nových pražců.

Kudy povedou koleje?

Městská společnost zajišťující MHD v Praze se totiž k Scheinherrem prezentované variantě přiklání. „Nová trať na Václavském náměstí by posílila spojení z Vinohrad do centra, ulehčila provozu v Ječné ulici a byla by velmi vítána při plánovaných i neplánovaných omezení provozu tramvají v centru Prahy,“ uvedl Ropid na twitterovém účtu Pražské integrované dopravy (PID).

Pokud projde návrh městskou radou v čele s primátorem Zdeňkem Hřibem, bude potřeba vybudovat trolejové vedení a koleje a napojit je na Vinohradskou i současnou trať ve středu náměstí. V horní části by vznikla nová zastávka. Zatím však není jasné, kudy přesně koleje povedou. Prostředkem Václavského náměstí? Nebo po silnici?

Nutností bude také sladit budování tzv. kolektoru, v němž jsou inženýrské sítě, se stavbou nové tratě. „Rozkopávat náměstí jednou kvůli kolektorům a jednou kvůli tramvajím nevidíme jako smysluplné,“ řekl Scheinherr.

V minulosti podobné plány ovšem narazily na odmítavý postoj centrální městské části nebo výtky památkářů. Na radnici Prahy 1 však do křesla starosty usedl Pavel Čižinský, bratr volebního lídra uskupení Praha sobě a poslance Jana Čižinského. Oba Čižinští slibují změnu, takže by teoreticky mohlo být jednání magistrátu s městskou částí jednodušší.

Zadrátované náměstí

Bývalý starosta Oldřich Lomecký (TOP 09) označil už v roce 2011 případný návrat tramvají Václavské náměstí jako jeho „zadrátování“. Ale podle nového radního pro dopravu se architekti problémem v minulosti zabývali tak, aby troleje ani koleje nerušily pohled na náměstí. „Třeba sloupy by byly ukryty mezi stromy,“ prozradil Scheinherr, který ve středu ráno byl poděkovat za práci řidičům tramvají v pankráckém depu.

A co navazující projekt, díky němuž by tramvaje z Vinohrad mohly pokračovat až k pražskému hlavnímu nádraží a tam se napojit na stávající trať směrem k Jidřišské? „My jsme se už shodli na definitivní variantě do Bolzanovy ulice, ale musíme to ještě projednat s Prahou 1, s kterou to chci nejdříve dojednat, a ne jí to sdělovat přes média,“ odpověděl Schienherr.

Institut plánování a rozvoje (IPR) už dříve připravil tři varianty, kudy by mohly koleje vést. Na jaře nechali městští plánovači vyjádřit i veřejnost. Tato stavba by však byla na rozdíl od trasy přes Václavské náměstí o něco komplikovanější, protože je kvůli ní potřeba změnit územní plán. Procházela by totiž přes park před nádražím.