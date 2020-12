„Pražskou tramvajovou síť nerozvíjíme jen na papíře. Jsou za námi vidět konkrétní výsledky,“ uvedl v tiskové zprávě dopravního podniku primátorův náměstek Adam Scheinherr (Praha sobě).

Na konci listopadu nový úsek, který vznikl v rámci rekonstrukce trati v ulicích Na Veselí a Soudní včetně úprav před pankráckou vozovnou. Ale původní plán vedení metropole se trochu poupravil a pravidelná linka (obnovená 19) sem bude jezdit až po dokončení druhé etapy rekonstrukce v Táborské ulici směrem do Nuslí. „Zvítězila stabilita systému pro občany,“ prohlásil pražský radní Scheinherr.

Nyní tak na sociálních sítích lidé komentují bizarně působící fotografie místa, kde jsou sice připraveny koleje i zastávkový označník, ale hned vedle vyrostla značka upozorňující na zónu placeného stání. Na úřední desce městské části visí opatření obecné povahy, které stanovuje úpravu provozu v ulici Na Pankráci. Nemožnost zaparkovat by totiž podle radnice byla „vážnou újmou ve veřejném zájmu“. Místo řidičům totiž ubere i zmiňovaná další fáze oprav stávající tramvajové tratě.

Praha 4 ústy místostarosty Zdeňka Kováříka (ODS), jenž má na starosti dopravu, nepovažuje nový úsek o délce zhruba 700 metrů za „aktuálně nezbytnou“, protože se odkládá stavba nové linky metra D. „Tato trať poslouží až při výluce stanice Pankrác na trase C metra v době výstavby metra D a následně jako spojení od metra D do prostoru Dolních Nuslí, Vršovic a Vinohrad,“ vysvětlil Kovářík na webu městské části.

Praha 4: Autobusová linka 193 je klíčová

V polovině listopadu se také radní usnesli, že „zásadně nesouhlasí“, aby v souvislosti s novou tramvajovou tratí byl omezován provoz autobusové linky 193, která je podle Kováříka „klíčová pro desítky tisíc obyvatel“ území Prahy 4.

Koalice ANO, ODS a TOP 09 včetně lidoveckého „přeběhlíka“ Josefa Svobody v tomto volebním období nahradila vládnoucí seskupení Pirátů, Zelených a nezávislých kandidátů, hnutí Praha 4 sobě a předvolebí koalice Společně pro Prahu 4 (KDU-ČSL, STAN). Starostu Petra Štěpánka (Strana zelených) vystřídala v dubnu 2019 ve funkci Irena Michalcová z hnutí ANO 2011.

Vedení městské části si teď stěžuje, že magistrát s radnicí důležitá (hlavně dopravní) témata neprobírá. Kovářík uvedl, že komunikace a koordinace ze strany koalice Pirátů, Prahy sobě a Spojených sil (TOP 09, STAN, KDU-ČSL) byla v případě tramvajové trati na Pankrác velmi špatná a vyvolala problémy, byť se nakonec dospělo k dohodě. „Hlavní město si myslí, že když nám o něčem neřekne, bude to rychlejší,“ nechal se slyšet místostarosta Kovářík.

Současní radní z Prahy 4 navíc působí v konstrastu se Scheinherrem a spol. jako nepřátelé veřejné dopravy, kteří lobbují hlavně za majitele osobních automobilů a další motoristy. Dalším „důkazem“ má být právě spor ohledně prodloužení kolejí z Pankráce až po křižovatku Budějovické a Bystřické ulice. Tento záměr schválili v říjnu magistrátní radní.

Kovářík už v září Deníku N řekl: „K té vizi je poměrně masivní odpor místních, protože celá oblast Zelené lišky a oblasti Michelská má parkovací kapacity, které městská část na Budějovické ulici vybudovala za své peníze. Tito lidé, když se doslechli, že někdo uvažuje nad tím, že by jim mohla být místa sebrána, si začali stěžovat na městské části. Je to logické.“

V dopravním podcastu na webu MHD86.cz, jehož šéfredaktorem je zastupitel šesté pražské městské části Ondřej Matěj Hrubeš (ODS), místostarosta Prahy 4 hovořil o tom, že zdánlivě levné řešení může být extrémně drahé a že radnice bude požadovat vybudování podzemních garáží coby náhradu za parkovací místa, která ustoupí tramvajovým kolejím.

Místní jsou spokojeni s metrem, tvrdí místostarosta

Kovářík se vyjádřil, že plány vedení metropole na obnovení trati, která fungovala až do roku 1974, spustil „řev sousedících SVJ“. Spousta vlastníků bytů tu podle místostarosty žije několik desítek let. „A žádnou tramvaj nepotřebují, spokojeni s metrem, jeden autobus jim bohatě stačí, pamětníci byli šťastní, když zmizela. Není to tak, že by plakali, že chtějí trať zpátky. Pamatují si úlevu a zklidnění, protože byly tramvaje hlasitější, i uvolnění prostoru pro auta.“

Oponenti však argumentují, že by se parkovací místa ze středového pásu Budějovické ulice mohla přesunout na příčné stání v obou krajních pruzích. Nebo by stávající parkování bylo zachováno a tramvajová trať by byla vedena – trochu nezvykle – místo stávajících jízdních pruhů na obou krajích komunikace. Další podporovatelé prodloužení uvádějí, že tramvajové tratě souběžné s trasou metra se nacházejí i jinde v hlavním městě.

Praha 4 navíc spojuje kontroverzní prodloužení tramvajové trati z Pankráce na Budějovickou s vybudováním takzvané Jižní tramvajové tangenty. Dlouhodobé plány počítají s tím, že by koleje spojily Smíchov právě přes Prahu 4 s Vršovicemi, Žižkovem a případně Karlínem. Také proto Kovářík vítá magistrátní aktivitu ohledně Dvoreckého mostu – u zastávky Lihovar už dopravní podnik připravil koleje směrem k podolskému břehu. Hotovo by mělo být v roce 2024.