Pražský dopravní podnik zahájí práce na opravách tramvajových tratí v hlavním městě už tuto sobotu v půl desáté večer. Oprava skoro dvou a půl kilometru starých kolejnic, z nichž většina pochází z roku 2004, bude trvat do čtvrtka 25. února večer.

Mezi stanicemi Malostranská – Chotkovy sady bude po celou dobu trvání akce oboustranně přerušen provoz. Některé tramvaje tak od soboty změní své trasy a linka č. 2 bude zrušena úplně. Práce na opravách si vyžádají i přesun zastávek.

Během oprav vyjedou nové linky

Zdroj: DPP

Dopravní podnik po dobu výluky zavede tramvajové linky č. 30, 32 a 35 a jako náhradní dopravu v úseku Malostranská – Hradčanská cestujícím doporučuje využít linku metra A.

První letošní oprava bude zahrnovat komplexní výměnu dožilých kolejnic na trati od křižovatky ulic Klárov a Nábřeží Edvarda Beneše po křižovatku Chotkovy a Badeniho ulice. Kromě toho dojde například také k předláždění 3 500 m2 velké žulové dlažby či komplexní opravě mazacích zařízení v oblouku u Jeleního příkopu.

Změny tras tramvajových linek během výluky

Linka č. 2 bude zrušena.

Linka č. 12 bude v úseku Strossmayerovo náměstí – Malostranská odkloněna přes zastávku Čechův most.

Linky č. 18 a 97 budou v úseku Hradčanská – Malostranská odkloněny přes zastávky Sparta, Letenské náměstí, Strossmayerovo náměstí a Čechův most.

Linka č. 20 bude ve směru od Sídliště Barrandov zkrácena do zastávky Malostranská (u metra), odkud dále bude pokračovat přes zastávky Právnická fakulta a Malostranská (v Letenské ulici) na Malostranské náměstí a dále po své trase zpět směr Sídliště Barrandov.

Linka č. 21 bude v provozu v pracovní dny celodenně (v přepravních špičkách v trase Radlická – Sídliště Modřany a mimo přepravní špičky v trase Radlická – Nádraží Braník).

Linka č. 22 bude ve směru od Nádraží Hostivař, resp. Radošovické zkrácena do zastávky Malostranská (u metra), odkud dále bude pokračovat přes zastávky Právnická fakulta a Malostranská (v Letenské ulici) na Malostranské náměstí a dále po své trase zpět směr Nádraží Hostivař, resp. Staré Strašnice.

Zavedené tramvajové linky

Linka č. 30 v trase Divoká Šárka – Nádraží Veleslavín – Bořislavka – Dejvická – Hradčanská – Špejchar.

Linka č. 32 v trase Vypich – U Kaštanu – Malovanka – Pražský hrad – Chotkovy sady – Hradčanská – Vozovna Střešovice – Vojenská nemocnice – Petřiny – Sídliště Petřiny.

Linka č. 35 v trase Bílá Hora – Vypich – U Kaštanu – Malovanka – Brusnice – Prašný most – Hradčanská – Špejchar.

Změny v zastávkách tramvají

Po dobu výluky DPP zřizuje zastávku Malostranská (směr Malostranské náměstí) v Letenské ulici, přibližně 45 metrů za křižovatkou s ulicí Klárov a přemísťuje zastávku Chotkovy sady (směr Hradčanská) v Badeniho ulici, přibližně o 90 metrů po směru jízdy.