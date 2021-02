Obyvatelé sídlišť Libuš, Kamýk a přilehlého okolí budou moci jezdit tramvajemi přímo do centra města. Při cestě na Palackého náměstí nebo na Staroměstskou přes Modřany a Braník nebudou muset ani přestupovat.

Dopravní podnik včera získal pravomocné stavební povolení na stavbu tratě Modřany - Libuš. V následujících týdnech vypíše veřejnou zakázku na zhotovitele, stavět se začne letos v říjnu. První cestující by se takto mohli svézt na konci příštího roku.

Dvoukolejná dráha o délce 1,7 kilometru naváže na stávající obratiště Sídliště Modřany, odkud povede podél ulice Generála Šišky k Sídlišti Libuš a křižovatce s Novodvorskou ulicí, do které odbočí.

Po Novodvorské zamíří tramvaj k budoucí stanici metra D Libuš, do úrovně současné autobusové zastávky Pavlíkova, kde bude ukončena. Zastávka Pavlíkova se přejmenuje na Libuš.

Trať bude mít čtyři zastávky, ponesou názvy Modřanský vodojem, Observatoř Libuš, Sídliště Libuš a Libuš. Poslední dvě jmenované umožní cestujícím přestup na autobus. Kolem tranzitní stanice Nové Dvory by v budoucnu mohlo vzniknout lokální centrum se službami.

Odhadované náklady projektu činí 350 milionů korun, přičemž 85 procent z ceny pokryjí dotace Evropská unie z Operačního programu Doprava.

Další výhoda: prodloužení trasy

Oproti původnímu projektu se navrhovaná finální trať mírně liší. Původně se počítalo s vybudováním smyčky u stanice metra D Libuš. Radní ale rozhodli o prodloužení kolejí až k další budoucí stanici metra Nové Dvory.

Točna v Libuši bude proto pouze dočasná. „Sloužit bude pouze do doby, než zprovozníme prodloužení tratě na Nové Dvory. K tomu v současnosti zpracováváme projektovou dokumentaci. Toto řešení nám umožní nasazovat na trať do Libuše jednosměrné tramvaje místo obousměrných,“ uvedl Jan Šurovský, technický ředitel dopravního podniku.

Změny v chystaném projektu si pochvaluje rovněž vedení městské části Prahy 12. „Prodloužení tratě do Libuše umožní nejen lepší spojení do centra, ale i významně zlepší dopravu na Praze 12. Vznikne přímý spoj na úřady, k lékaři či za volnočasovými aktivitami,“ vysvětlil Vojtěch Kos (ODS), místostarosta dvanáctky.

Po dlouhé době bude mít Praha novou tramvajovou trať. Poslední dráha byla vybudována v roce 2003, a to na Barrandov. Od té doby vznikly jen krátká prodloužení ve smyčkách Radlická a Podbaba.

Nové tratě mají již tři povolení

Nyní se blýská na lepší časy. Dopravní podnik chce letos zahájit i stavbu tramvajové smyčky na Zahradním Městě a prodloužit trať z Barrandova do Holyně.

„Od našeho nástupu na magistrát je to již třetí povolení pro novou tramvajovou trať. Konkrétně jde o úseky Pražského povstání - Pankrác, Barrandov - Slivenec a nyní z Modřan do Libuše,“ řekl náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě).

Do budoucna je v plánu vrátit tramvaje na Václavské náměstí propojením Vodičkovy ulice s Vinohradskou. Začít stavět by se mělo příští rok, hotovo by mělo být v roce 2023.

Institut plánování a rozvoje by chtěl do roku 2030 vytvořit téměř dvacítku nových tratí o délce 37,4 kilometru. Všechny by měly vyjít městskou kasu na 13,6 miliardy korun.