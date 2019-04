Tramvajová trať do Motola může stát do deseti let. Bude zárodkem okružní linky

/INFOGRAFIKA/ Do Fakultní nemocnice v Motole by do deseti let mohly jezdit tramvaje. Pražský magistrát si nechá na stavbu trati Motol - Vypich vypracovat studii.

Největší nemocnice v Česku bude mít kromě napojení na metro i tramvajové spojení. Na stavbu tramvajové trati dlouhé 2,2 kilometru spojující Vypich, Řepy a Bílou Horu si dopravní podnik nechá zpracovat studii. Přípravu záměru v pondělí schválila rada. Město se obává developerské výstavby v okolí Motola. „Studii jsme zadali nyní, aby případná výstavba do budoucna nebránila výstavbě tratě,“ řekl primátorův náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě). Trať bude zárodkem plánované okružní tramvajové linky. Měla by mít jednu zastávku nazvanou Nemocnice Motol. Propojí stávající tratě vedoucí po Plzeňské a Bělohorské, což jsou dvě významné radiální tratě směrem do centra. Uleví hlavně autobusům, které mívají často zpoždění. Tramvaj do Jesenice a Průhonic jen tak nepojede. A co na Jižní Město? Přečíst článek › O trati se jednalo již v roce 2008, ale podle Scheinherra tehdejší návrh dnes není technicky možné realizovat. Neodpovídá totiž současným požadavkům na začlenění tratě do profilu Kukulovy ulice. Ta spojuje nemocnici s Bělohorskou a Plzeňskou. Aktualizace plánu z roku 2008 „Plán z roku 2008 aktualizujeme a zaneseme ho v novém územním plánu. Trať by mohla být hotova kolem roku 2030,“ dodal v pondělí Scheinherr. Podmínkou realizace je schválení územního plánu. Původně navrhovaná částka 720 milionů korun se zvýší, jelikož odpovídala cenám z roku 2017. Pomůže při stavbě metra D. Praha chce mít tramvajovou trať z Pankráce dřív Přečíst článek › Nejedná se o jedinou trať, kterou metropole v dohledné době plánuje. Minulý rok radní schválili tramvajovou trať z Kobylis do Zdib. U tramvajových zastávek vzniknou dvě velká parkoviště a parkovací dům, do centra by pak mělo jezdit méně aut, což bude kromě urychlení spojení hlavním přínosem tratě. Praha a dopravní podnik taká pracují na studii tramvajové tratě ze zastávky Pražského povstání na Pankrác a dále na Budějovickou. Prioritou pražské rady je návrat tramvají na Václavské náměstí. V budoucnu by se mohli dočkat kolejí i obyvatelé Jižního Města. Rozhodnuto: na Václavské náměstí se vrátí tramvaje. Po víc než 40 letech Přečíst článek ›

Autor: Pavel Kopecký