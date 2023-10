Vlastina, Sídliště Na Dědině, Ciolkovského a Dědina. To jsou nové tramvajové zastávky, které od pondělí 23. října mohou využívat cestující v běžném provozu.

Zahájení provozu a slavnostní jízdy na nové tramvajové trati Divoká Šárka – Dědina. | Video: Deník/Radek Cihla

Nahrazení autobusů tramvajemi má přinést veřejnou dopravu bez výfukových zplodin, která bude méně závislá na dopadech okolního provozu. Lze tak počítat s lepším dodržováním jízdních řádů. A z pohledu pasažérů především s pohodlnějším svezením a s kratšími intervaly mezi spoji. Výhodou také je, že linkami 20 a 26 mohou obyvatelé sídliště Na Dědině cestovat nejen k nejbližší stanici metra, Nádraží Veleslavín, a bez přestupu pokračovat dále do centra městské části Praha 6, ale i přímo do centrálních oblastí metropole: ať už jde o Malou Stranu, náměstí Republiky, lokalitu Anděl či Letnou.

Zdroj: Milan Holakovský

Navazují i další změny, na něž musí dát pozor zejména lidé zvyklí cestovat „po paměti“. Do tramvajových zastávek se v této oblasti přesouvají i autobusy stále existujících tras. Většinou to obnáší jen pár metrů, ale třeba u linky 191 na Divoké Šárce jsou to desítky metrů a za roh. Změny v provozu se dále týkají autobusových linek 108, 225 a 300; nově se také uplatňuje přejmenování zastávky Dlouhá míle na Dědinu. Současně začínají platit další trvalé změny v provozu tramvají. Týkají se linek číslo 6 (prodloužení) a 14 (zkrácení).

Samotný nový úsek dvoukolejné tramvajové tratě Divoká Šárka–Dědina měří bezmála dva a čtvrt kilometru. Přesně jde o 2059 metrů plus konvovou smyčku (s vnější kolejí dlouhou 171 metrů a vnitřní o délce 156 metrů). Trolejové vedení měří 5,5 kilometru a nese je 98 sloupů – 76 ocelových a 22 betonových. Také pražce jsou z dvojího materiálu: převažují betonové v počtu 4323, ale 638 je dřevěných. Samotných kolejnic bylo použito 582,7 tuny.

Zhotovitel, společnost Subterra, uzavřel smlouvu na práce za 839,5 milionu korun; část nákladů pokryjí dotace Evropské unie (z Operačního programu Doprava 2). Cena se však netýká pouze samotné výstavby tratě. Součástí stavby jsou také rozsáhlejší úpravy okolí včetně stále pokračujícího budování chodníků. A jen sadové úpravy zahrnují vysazení 176 stromů a 8452 keřů; nehledě na položení 1,5 tisíce metrů čtverečních travního porostu při zatravňování části kolejového svršku.

Výstavbou tohoto úseku tramvajové tratě se podařilo naplnit více než čtyřicetileté plány pražského magistrátu. O provozu tramvají se zde uvažovalo už v souvislosti s plány na výstavbu dědinského sídliště. Záměr se však nepodařilo naplnit ani na přelomu 70. a 80. let minulého století, ani v pozdějších desetiletích, kdy vládu komunistů vystřídali jiní plánovači. Až v roce 2010 vznikla studie, z níž vyplynulo, že vedle vlastní dopravní stavby mají být součástí celkového řešení úprava vzhledu ulic a výsadba nové zeleně. Stromy trať nejen lemují (či teprve budou; výsadba stále pokračuje), ale ve Vlastině ulici dokonce oddělují obě koleje, z nichž každá je vedena v jiné výšce.

Zdroj: Deník/Radek Cihla

Ani pak ještě nebyla vlastní výstavba na dohled. Mezníky se staly EIA neboli posouzení vlivu stavby na životní prostředí v roce 2015, vydání územního rozhodnutí v roce 2019 a stavební povolení z roku 2021. Mezitím se v roce 2017 objevila komplikace v podobě požadavku na co nejmenší zásahy do armádního areálu jižně of Vlastiny ulice, takže projekt musel být upravován – díky tomu by však na tramvajovou trať neměly mít žádný vliv případné změny využití vojenského komplexu ani přilehlých skladů.

Po předloňském výběrovém řízení následovalo loni v červenci zahájení stavby. S říjnem 2023 se pojí zahájení zkušebního provozu – stále ale pokračují úpravy okolí. Nedokončené či rozkopané chodníky by měly postupně mizet během příštích měsíců.