Tramvaje se vrátily pod most na Vltavské, nejezdí jen přes Hlávkův most

Osm dní byl uzavřen prostor pod mostem v Bubenské ulici u stanice Vltavská pro tramvajovou dopravu i pěší. S dnešním ranním rozjezdem kolem půl páté došlo k velkému návratu. Chodci i tramvaje jsou zpět, byť soupravy nemohou odbočit na Hlávkův most. Pro auta je most i nadále neprůjezdný.

Návrat na své původní trasy hlásí 1, 12 a 25 v úseku Strossmayerovo náměstí – Vltavská – Dělnická. Zároveň byl ukončen provoz náhradní autobusové dopravy linky 296 a také přívozu P7 mezi Pražskou tržnicí na holešovickém břehu, Štvanicí a Rohanským nábřežím v Karlíně. Mimo provoz nadále zůstává úsekTěšnov - Vltavská.

Provoz v oblasti mostu byl uzavřen od 24. října, když o den dříve odborná firma zjistila značně se zhoršující stav konstrukce. Technická správa komunikací proto nechala okamžitě most podepřít, což se podvedlo dokončit včera. Stále však jde jen o zcela základní provizorium. „V tento okamžik můžeme mluvit o tom, že je most zajištěný pro případ havárie. Stojí pod ním čtyři masivní podpěry, které by zabránily jeho zřícení v případě, že by konstrukce mostu z předpjatého betonu zkolabovala,“ říká generální ředitel Technické správy komunikací Petr Smolka.

„Teď začínáme připravovat jeho další provizorní podepření, které postaví vybraný dodavatel během zimy. Současné opatření ochrání provoz pod mostem, auta na most ale stále nemohou. Vrátí se tam až v okamžiku, kdy most zespodu zpevníme silnými ocelovými nosníky.“ uvedla tisková mluvčí Technické správy komunikací Barbora Lišková.

Může vzniknout křižovatka

Provizoria definitivně skončí až v průběhu dalších let. Odborníci již rozhodli, že oba souběžně vedoucí mosty pro automobily bude nutné strhnout a postavit znovu. Na demolici i výstavbu se však musí připravit projekty. Nově vzniklá koalice Pirátů, Prahy Sobě (PS) a Spojených sil pro Prahu (TOP 09, STAN a KDU-ČSL) však vyzvala stávající Radu hlavního města, aby v souvislosti s tímto mostem nepřijímala žádná zásadní rozhodnutí.

Koalice uvedla, že podpoří takové řešení, při kterém by nemusel být vybudován most, ale auta a tramvaje by se křížily na běžné křižovatce. Nyní po mostě jezdí auta a pod ním projíždějí tramvaje. "Nové řešení musí zároveň zajistit, aby celý prostor v blízkosti metra Vltavská byl přívětivější pro chodce i dopravu a lépe navazoval na okolní město," uvedli její zástupci.