/FOTOGALERIE 2019/ Stejně jako loni pražský dopravní podnik (DPP) zvolil při příležitosti zahájení zimní sezony v Muzeu MHD ve Střešovicích vypravení historické tramvaje T1, kterou vyráběla v padesátých letech minulého století Tatra Smíchov. Cestující se mohou čtyřnápravovým vozem, jemuž se přezdívá také „Žehlička“, povozit ještě v neděli na lince č. 2.

Dopravní podnik hlavního města (DPP) vypravil opět na linku č. 2 vůz z roku 1952 s označením T1 ev. č. 5002. | Foto: DPP, facebook

DPP chce upozornit na začínající sezonu Muzea MHD, které své brány otevírá každý víkend a ve svátky v čase od 9 do 17 hodin. Ale také chce lidi vtáhnout zpět do minulosti a ukázat jim, jak se cestovalo v letech minulých. Pro fanoušky veřejné dopravy je to tak malá ochutnávka, co mohou v prostorách střešovické vozovny najít.