V souvislosti s omezením provozu dojde rovněž k úpravě linkového vedení tramvají při výluce v úseku Palmovka - Libeňský most. Výluka bude pokračovat o po ukončení rekonstrukce tramvajové trati.

Omezení se bude týkat tramvajových linek 1, 3, 6, 7, 12, 14, 15, 24, 25, 26, 27, 91, 92, 94, 96 a autobusových 207, 905, 907, 908, 909 a 911.

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) zřídí obousměrně zastávky tramvají: Masarykovo nádraží – v ulici Na Poříčí, u křižovatky s ulicí Havlíčkova, Senovážné náměstí – na náměstí, u křižovatky s ulicí Dlážděná, Vltavská – na předmostí Hlávkova mostu.

Opatření se bude týkat i autobusových zastávek. V dočasně zřízených zastávkách tramvají Masarykovo nádraží (v ulici Na Poříčí) budou zastavovat i autobusové linky číslo 207 (v denním provozu) a 905, 907, 908, 909 a 911 (v nočním provozu).

V nočním provozu budou pro linky číslo 905 a 911 zřízeny zastávky Bílá labuť (obousměrně v zastávkách tramvají), Nábřeží Kapitána Jaroše (pro směr Vltavská – na nábřeží Kapitána Jaroše poblíž zastávky tramvají v opačném směru, pro směr Dlouhá třída – na nábřeží Kapitána Jaroše v blízkosti zastávky tramvají) a Florenc (pro směr Dlouhá třída- v ulici Ke Štvanici v nástupní zastávce linky číslo 133).

Pro linku číslo 907 pak zastávky Bílá labuť (obousměrně v zastávkách tramvají) a Florenc (pro směr Hlavní nádraží - v ulici Ke Štvanici v nástupní zastávce linky číslo 133). V případě linky 908 pak Dlouhá třída (obousměrně v zastávkách tramvají) a Náměstí Republiky (rovněž obousměrně v zastávkách tramvají).

Linka číslo 1 je ve směru od Sídliště Petřiny ze zastávky Dělnická odkloněna přes zastávky Ortenovo náměstí a Nádraží Holešovice do obratiště Výstaviště. Linka číslo 3 je ve směru od Modřan a Braníku ze zastávky Jindřišská vedena do zastávky Senovážné náměstí, dále pokračuje jako linka číslo 26 přes zastávku Hlavní nádraží směr Nádraží Hostivař. Linka číslo 6 je ve směru od Kubánského náměstí zkrácena do zastávky Karlovo náměstí, dále pokračuje jako linka číslo 14 směr Spořilov. Linka číslo 7 je v úseku Balabenka – Starý Hloubětín odkloněna přes zastávky Arena Libeň jih, Nádraží Libeň a Podkovářská. Linka číslo 12 je ve směru od Sídliště Barrandov ze zastávky Vltavská odkloněna přes zastávky Štvanice, Florenc, Křižíkova, Invalidovna, Palmovka, Nádraží Vysočany, Kolbenova a Hloubětín do obratiště Lehovec. Linka číslo 14 je ve směru od Spořilova zkrácena do zastávky Karlovo náměstí, dále pokračuje jako linka číslo 6 směr Kubánské náměstí. Linka číslo 15 je ve směru od Kotlářky ze zastávky Masarykovo nádraží (v ulici Na Poříčí) odkloněna přes zastávky Bílá labuť, Florenc, Křižíkova, Invalidovna, Palmovka, Bulovka a Ke Stírce do zastávky Kobylisy (nástupní zastávka Březiněveská). - V úseku Bílá labuť – Kobylisy je v provozu pouze v pracovní dny přibližně od 6.00 hod. do 20.00 hodin. Linka číslo 24 je ve směru od Náměstí Bratří Synků ze zastávky Jindřišská odkloněna přes zastávky Senovážné náměstí, Hlavní nádraží, Viktoria Žižkov, Olšanské náměstí a Flora do obratiště Olšanské hřbitovy. Linka je v provozu celotýdenně. Linka číslo 25 je ve směru od Bílé Hory ze zastávky Vltavská vedena přes zastávky Dělnická, Ortenovo náměstí a Nádraží Holešovice do obratiště Výstaviště. Linka číslo 26 je ve směru od Nádraží Hostivař ze zastávky Hlavní nádraží vedena do zastávky Senovážné náměstí, dále pokračuje jako linka číslo 3 přes zastávku Jindřišská směr Sídliště Modřany. Linka číslo 27 je ve směru z centra ze zastávky Výstaviště odkloněna přes zastávky Nádraží Holešovice, Ortenovo náměstí, Dělnická a Maniny do zastávky Libeňský most. Linky číslo 91 a 96 jsou v úseku Lazarská – Strossmayerovo náměstí odkloněny přes zastávky Národní třída, Národní divadlo, Staroměstská, Právnická fakulta a Čechův most. Linka číslo 92 je v úseku Lazarská – Bílá labuť odkloněna přes zastávky Národní třída, Národní divadlo, Staroměstská, Právnická fakulta, Čechův most, Dlouhá třída, Náměstí Republiky a Masarykovo nádraží (v ulici Na Poříčí). Linka číslo 94 je v úseku Lazarská – Palmovka vedena přes zastávky Národní třída, Národní divadlo, Staroměstská, Právnická fakulta, Čechův most, Strossmayerovo náměstí, Vltavská, Těšnov, Florenc, Křižíkova a Invalidovna. Historická linka číslo 42 je vedena v trase Dlabačov – Královský letohrádek – Letenské náměstí – Strossmayerovo náměstí – Čechův most – Staroměstská – Národní divadlo – Jiráskovo náměstí – Palackého náměstí – Karlovo náměstí – Národní třída – Národní divadlo – Újezd – Malostranská – Královský letohrádek – Dlabačov.

NÁHRADNÍ DOPRAVA

V denním provozu je zavedena náhradní autobusová doprava číslo X25 v trase Palmovka – Libeňský most.

Zastávky:

Palmovka – nástupní: v zastávce tramvají směr do centra v ulici Na Žertvách

Palmovka: v zastávce tramvají směr z centra v ulici Zenklova

Libeňské doky: v ulici Voctářova přibližně 30 metrů před křižovatkou s ulicí Smrčkova

Libeňský most: na nájezdové rampě z ulice Štorchova u křižovatky s Libeňským mostem - od 22. dubna (přibližně od 4.30 hodin) do 8. května (přibližně 24:00 hod.) na Libeňském mostě za křižovatkou s nájezdovou rampou ze Štorchovy ulice, poblíž zastávky tramvají

Libeňský most: na sjezdové rampě do ulice Štorchova přibližně 40 metrů za křižovatkou s Libeňským mostem - od 22. května (přibližně od 4.30 hodin) do 8. května (přibližně do 24.00 hodin) na Libeňském mostě před křižovatkou se sjezdovou rampou do Štorchovy ulice, poblíž zastávky tramvají

Štorchova: v ulici Voctářova přibližně 35 metrů za křižovatkou s ulicí Štorchova

Libeňské doky: v ulici Voctářova před křižovatkou s ulicí Tkalcovská

Divadlo pod Palmovkou: v zastávce tramvají

Palmovka – výstupní: v zastávce tramvají směr z centra v ulici Na Žertvách

V nočním provozu je zavedena náhradní autobusová doprava číslo X94 v trase Palmovka – Strossmayerovo náměstí – Bílá labuť.

Zastávky:

Směr Bílá labuť

Palmovka – nástupní: v zastávce tramvají směr do centra v ulici Na Žertvách

Palmovka: v zastávce tramvají směr z centra v ulici Zenklova

Libeňské doky: v ulici Voctářova přibližně 30 metrů před křižovatkou s ulicí Smrčkova

Libeňský most: na nájezdové rampě z ulice Štorchova u křižovatky s Libeňským mostem - od 23. dubna (přibližně od 0.00 hodin) do 9. května (přibližně do 4.30 hodin) na Libeňském mostě za křižovatkou s nájezdovou rampou ze Štorchovy ulice poblíž zastávky tramvají

Maniny, U Průhonu, Ortenovo náměstí, Nádraží Holešovice (v Plynární ulici), Výstaviště, Veletržní palác: v zastávkách tramvají

Strossmayerovo náměstí: v zastávce tramvají v ulici Dukelských hrdinů

Nábřeží Kapitána Jaroše: na nábřeží Kapitána Jaroše v zastávce tramvají

Dlouhá třída, Náměstí Republiky: v zastávkách tramvají

Masarykovo nádraží: v dočasně zřízené zastávce tramvají v ulici Na Poříčí

Bílá labuť – výstupní: v zastávce tramvají

Směr Palmovka

Bílá labuť – nástupní: v zastávce tramvají směr do centra

Masarykovo nádraží: v dočasně zřízené zastávce tramvají v ulici Na Poříčí

Náměstí Republiky, Dlouhá třída: v zastávkách tramvají

Nábřeží Kapitána Jaroše: na nábřeží Kapitána Jaroše poblíž zastávky tramvají v opačném směru

Strossmayerovo náměstí: v ulici Dukelských hrdinů v zastávce tramvají v ulici Dukelských hrdinů

Veletržní palác, Výstaviště, Nádraží Holešovice (v Plynární ulici), Ortenovo náměstí, Dělnická a Maniny: v zastávkách tramvají

Libeňský most: na sjezdové rampě do ulice Štorchova přibližně 40 metrů za křižovatkou s Libeňským mostem - od 23. dubna (přibližně od 0.00 hodin) do 9. května (přibližně do 4.30 hodin) na Libeňském mostě před křižovatkou se sjezdovou rampou do Štorchovy ulice, poblíž zastávky tramvají

Štorchova: v ulici Voctářova přibližně 35 metrů za křižovatkou s ulicí Štorchova

Libeňské doky: v ulici Voctářova před křižovatkou s ulicí Tkalcovská

Divadlo pod Palmovkou: v zastávce tramvají

Palmovka – výstupní: v ulici Na Žertvách v zastávce tramvají směr z centra