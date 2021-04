Její stavba navazuje na modernizaci železničního koridoru Praha Hostivař – Praha hlavní nádraží, v rámci které v Praze 10 vznikne nová železniční stanice Praha–Zahradní Město a přímo pod ní zastávka Nádraží Zahradní Město pro přestup na tramvajové i autobusové spoje.

Smyčka Zahradní Město umožní dopravci k novému přestupnímu uzlu přivést všechny tramvajové spoje, které doposud končily na obratišti Radošovická.

Vznikne pod Jižní spojkou na místě bývalého nevyužívaného parkoviště pro odtažená vozidla. Z tramvajové tratě ve Švehlově ulici, za zastávkami Zahradní Město, v místě stávající světelné křižovatky s Topolovou ulicí DPP vybuduje odbočku do Ždánické ulice, kterou povede krátká dvoukolejná trať.

Obratiště na Zahradním Městě už bylo

Ta se pod tzv. lanovým mostem rozvine do samotné smyčky o dvou kolejích. Vnitřní bude mít kapacitu pro dvě soupravy, na vnější kolej se vejde o jeden sólo vůz T3 navíc. Povrchy ve smyčce i na trati ve Ždánické ulici budou asfaltové, v místech odstavných kolejí mlatové, obdobně jako na obratišti Kubánské náměstí.

V první etapě DPP zrealizuje přeložky inženýrských sítí, sdělovacích a energetických kabelů, a přípravné práce na stavbu samotné nové tramvajové tratě. Tyto činnosti budou probíhat nezávisle bez jakéhokoliv dopadu na stávající tramvajový provoz.

„Zajímavostí je, že tramvajová smyčka se do Zahradního Města vrací po 34 letech. Ta předchozí sloužila od roku 1936 do 1987, původně byla koncová právě pro obsluhu Zahradního Města, od roku 1954 nácestná na prodloužené trati do Hostivaře. Zrušena byla při výstavbě Jižní spojky, na jejím místě byla postavena rampa z nové komunikace do Švehlovy ulice,“ uvedl člen představenstva DPP Jan Šurovský.

Předpokládané náklady výstavby jsou 98 milionů korun, 85 procent uznatelných nákladů pokryjí dotace EU. Kromě smyčky Zahradní Město chce pražský dopravní podnik letos začít stavět další tři nové úseky, celkem téměř čtyři kilometry nových tramvajových tratí.