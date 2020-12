Po zprovoznění nabídne obyvatelům Bohnic např. přímé spojení tramvají na Palmovku, k Úřadu městské části Praha 8 či dál do Libně. Novou trať postaví Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP), který na začátku příštího roku vybere projektanta.

Trať povede od stanice metra Kobylisy u křižovatky ulic Klapkova, Pod Sídlištěm a Střelničná západním směrem ulicí Pod Sídlištěm, přes Kobyliské náměstí, dále ulicemi Čimickou a K Pazderkám, po okraji Sídliště Bohnice až do jižního cípu ulice Lodžská. Podle předběžných plánů by měla mít sedm zastávek.

Ukončení je plánováno úvratí u připravované konečné stanice lanové dráhy Podbaba – Troja – Bohnice. Odhadované náklady na výstavbu nové tramvajové tratě Kobylisy – Bohnice jsou 1,2 miliardy Kč, zpřesněny budou po vypracování návrhu projektové dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení. Na stavbu nové tratě bude dopravní podnik usilovat o získání dotací z Evropských strukturálních a investičních fondů.

Spojení i do Zdib

„Moderní město se nerozvíjí bez vysokokapacitní, komfortní a ekologické formy dopravy. Naším cílem je přivést tramvajovou dopravu do každé významné pražské čtvrti a pokračovat ve vytváření uceleného systému. Nová tramvajová trať nám umožní zefektivnit vedení autobusových linek uvnitř sídliště Bohnice a celkově zlepšit funkčnost systému MHD v dané oblasti,“ řekl Adam Scheinherr, náměstek primátor a předseda dozorčí rady DPP.

„V lednu trať projednáme na nejbližším zasedání představenstva a zařadíme ji do investičního plánu. Do dubna vybereme projektanta a do konce příštího roku bychom chtěli mít hotový návrh projektové dokumentace pro územní a stavební řízení. V případě hladkého průběhu povolovacích řízení bychom mohli trať začít stavět nejdříve v roce 2025 a zprovoznit jí zhruba za šest let, tj. cca v roce 2027,“ prozradil šéf DPP Petr Witowski.

Součástí projektu tramvajové tratě Kobylisy – Bohnice bude vyřešení uzlu u stanice metra Kobylisy tak, aby nová trať byla připojena do všech směrů stávajících tramvajových tratí, tj. směrem do/z Libně, Ďáblic, Holešovic a k vozovně Kobylisy, resp. v dalších letech na pokračování tramvajové tratě do Zdib.

Současně se stavbou nové tramvajové tratě Kobylisy – Bohnice dopravce jako samostatnou investiční akci paralelně zrekonstruuje tramvajovou trať v Klapkově ulici, jižně od křižovatky se Střelničnou ulicí.