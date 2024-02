S kolapsem dopravy mimořádných rozměrů musí v pondělí 19. února počítat obyvatelé Prahy i návštěvníci metropole. Do hlavního města dorazí se svými stroji protestovat část zemědělců nespokojených s poměry ve svém oboru a požadujících změnu vládní politiky. Může to blokovat provoz na silnicích v podstatné části metropole. Stejně jako ve velmi časných ranních hodinách na příjezdových trasách.

Protestní jízda zemědělců. Archivní foto. | Foto: Deník/Martin Štefanov

Nejnovější informace naznačují, že v Praze by se mohlo sjet mezi šesti stovkami a tisícovkou traktorů i dalších zemědělských strojů. Spíš těch modernějších (což v případě traktorů znamená i rozměrnějších). Předseda Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR Bohumír Dufek za svolavatele vysvětlil, že cílem protestujících je Prahou projet a ne ji blokovat; bránit průjezdu městské hromadné dopravy rozhodně není úmyslem. Už jen ohlašovaný počet strojů přesto napovídá, že s komplikacemi je třeba počítat.

Plechová kavalérie už po páté

Těžká technika by měla do Prahy přijíždět už mezi pátou a šestou hodinou ranní (ohlášeny jsou trasy od Českých Budějovic, Hradce Králové, Lovosic, Pardubic, Slaného a Strakonic, tedy v podstatě jako paprsky z různých směrů), a to po silnicích, kde jízda těchto strojů nebude porušovat dopravní předpisy. Policie už s předstihem upozornila, že na dálnici nemají traktory co pohledávat – přičemž dohlédne na to, aby se tam neobjevily. Není vyloučeno, že na některých místech policisté připraví i běžné silniční kontroly s prověřováním technického stavu či třeba dechovými zkouškami u řidičů.

Pondělní blokáda Prahy. Chystají se hasiči i popeláři

I po dálnicích se nicméně účastníci protestu do Prahy pohrnou. Na webu Myzemědělci.cz organizátoři o víkendu oznámili také seřadiště pro osobní automobily (případně dodávky), jimiž má do Prahy také zamířit část protestujících. V tomto případě se počítá s jízdou po dálnicích; konkrétně s příjezdem po D1, D4, D7, D8, D10 a D11. Pokud by se jednalo o větší kolony, i jejich přítomnost může citelně ovlivnit provoz na pražských komunikacích.

Z Těšnova na Malostranské náměstí

V uplynulých dnech se objevila řada informací (včetně nejasností) o programu protestu. Podrobné jsou plány na příjezd do Prahy v časných ranních hodinách, následně by se ohniskem dění měly stát dvě lokality. Těšnov, kde se nachází ministerstvo zemědělství – právě k němu mají účastníci protestu i s těžkou technikou zamířit po magistrále (provoz tam bude zřejmě citelně omezen i v případě, že by nebyla zcela zablokována) – a poté Malostranské náměstí. Některé zprávy ještě hovoří o dopolední cestě na Úřad vlády ČR kvůli předání petice.

K ministerstvu a na Malostranské náměstí také protestující zvou podporovatele, kteří by se chtěli připojit k „lidem se selským rozumem“, jak se označují. Konkrétně ohlašují tuto možnost na pondělní 10. hodinu u ministerstva zemědělství. Tam v 11 hodin chtějí předat dopis se svými požadavky ministrovi Marku Výbornému (KDU-ČSL). Ministr již dříve potvrdil, že je připraven dokument před budovou převzít.

Protest v Praze: Zemědělci oznámili své příjezdové trasy do města

Od 11.30 by měl začít přesun na Malostranské náměstí, přičemž se počítá s jízdou techniky podél Vltavy po obou březích řeky. Na této trase by také část strojů zřejmě měla zůstat odstavená, protože na Malostranském náměstí pro ni nebude dost místa. V poledne se na Malostranském náměstí počítá se zahájením diskuse, od 15. hodiny by měl následovat další program. Až večer tam zřejmě organizátoři oficiálně oznámí, co plánují pak.

Podle očekávání se protestující zřejmě nebudou hromadně vracet domů v pondělí večer, ale přinejmenším někteří z nich setrvají v metropoli do úterka. To by signalizovalo možný kolaps silniční dopravy v různých částech Prahy ještě během následujícího dne. Původně se počítalo s možnými shromážděními na Malostranském náměstí až do čtvrtka 22. února, ale podle všeho zde akce související s protestem skončí již dvacátého; ve středu i ve čtvrtek už bude klid.

Praha může zažít dopravní peklo

„Může to být fakt peklo,“ varuje náměstek primátora pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti). Míní, že pondělní protest zemědělců zřejmě v Praze ochromí velkou část pražské silniční dopravy. Připomíná však současně, že na protest mají lidé právo – a nezbývá, než to respektovat. Radí raději zůstat doma. Pokud je to možné, pracovat v rámci home office a v případě nutnosti cestovat do Prahy či po metropoli spoléhat především na vlaky a metro.

Aktuální informace o omezeních provozu veřejné dopravy, která budou reagovat na vývoj situace na silnicích, najdou cestující v mobilní aplikaci PID Lítačka, na webu Pražské integrované dopravy či na jejích prezentacích na sociálních sítích. Tyto informační kanály bude využívat také dopravní podnik.

Jak neprůjezdná může Praha být, naznačují předběžná opatření hasičů i zdravotnických záchranářů. Posilují služby a plánují i příjezdové trasy z neobvyklých směrů, dokonce přesouvají část techniky i její obsluhy z centrální stanice a výjezdové základny v centru na náhradní stanoviště. Profesionální hasiči dokonce povolali na pomoc jednotky sborů dobrovolných hasičů. A třeba popeláři počítají s tím, že pokud se někam nedostanou, aby vyvezli nádoby na odpad, doženou to v příštích dnech.

Traktory jako inspirace pro další?

Pondělní akce zemědělců se současně může stát poučením či inspirací pro případné budoucí protesty. Blokáda dopravy v hlavním městě je totiž v některých evropských zemích, ale i jinde ve světě relativně běžně využívaným prostředkem, jak mohou protestující skupiny viditelně upozorňovat na své požadavky. Jak vše dopadne, nakolik Praha a lidé v ní pocítí dopady protestu, tudíž jistě budou sledovat i další skupiny. A zajisté nikoli jen třeba kamioňáci nebo například taxikáři, kteří by do dění v ulicích mohli zasáhnout asi nejsnáz.