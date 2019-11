Trvalo jen pár dní, než komunální politici přešli od slov k činům. Po velkém mediálním zájmu, který odstartoval Israngův twitterový příspěvek, nakonec radní pro majetek David Bodeček (Piráti) oznámil: „Na základě podnětu od občanů a opozičního kolegy jsem sortiment obchodu ještě o víkendu zkontroloval a zjištěné informace jsme porovnali s nájemní smlouvou a veškerými dokumenty k nájmu.”

Bodeček při kontrole zjistil, že provozovatel jako účel nájmu uvedl prodej například historických obrázků či různých upomínkových předmětů s tematikou Prahy. Nájemce mohl prodávat rovněž tisk, tabákové výrobky, jízdenky na MHD nebo alkoholické a nealkoholické nápoje. Tento sortiment však rozhodně masku Hiltera nezahrnuje.

Proto radní v úterý schválili Bodečkův návrh na vypověžení smlouvy, která tak skončí na začátku příštího roku. Pak bude na nebytový prostor v centru metropole vypsáno nové výběrové řízení. „Může se klidně přihlásit i stávající nájemce,” upozornil majetkový radní centrální městské části.

Bodeček už minulý týden na facebookové stránce uvedl, že během září a října Praha 1 provedla kontrolu předem vybraných nebytových prostor ve vlastnictví městské části - úředníci se zaměřili hlavně na takzvanou Královskou cestu. Podle radního je ve většině nájemních smluv uvedeno, že se nesmí nabízet a prodávat militárie, předměty s nacistickou a komunistickou tématikou.

Kontrola prodejen na Královské cestě

„Z patnácti kontrolovaných jsou tři prodejny se šperky a kameny, a to například i s českým granátem, jehož pravost by bylo vhodné ověřit. Celkový dojem z nabízeného sortimentu je pozitivní až na jeden obchod, kde je mnoho druhů suvenýrů a uměleckých výrobků od konkrétních designérů/firem na relativně malém prostoru, což může uvádět turistu v umyl, že vše, co zde zakoupí, je například umělecké,” napsal Bodeček.

„Přiznejme si, že některé obchody jsou pro Pražskou památkovou rezervaci opravdu ostuda - a snažíme se to konečně řešit. Byl bych rozhodně rád, kdyby úroveň suvenýrů nabízených turistům byla mnohem vyšší, než co vídáme v některých obchodech dnes,” dodal starosta Pavel Čižinský (Praha 1 sobě), který spolupracuje s magistrátem na odstranění vizuálního smogu i prodeje nevkusných předmětů - jako jsou třeba matrjošky.

Nová pravidla pronájmu

Praha 1 proto připravuje ve spolupráci s vedením hlavního města nová pravidla pro pronájem nebytových prostor, aby nerozhodovala jen cena, ale aby orgány místní samosprávy mohly dát větší váhu účelu nájmu. „A zohlednit tak třeba potřebu občanské vybavenosti v daném místě,” dodává mluvčí městské části Kateřina Pisáčková.

Podle mluvčí prodejna v Karmelitské, která se teď „proslavila” díky „gumákovi” Hitlerovi, v minulosti dostala výzvu od magistrátu, aby upravila svůj vývěsní štít, který byl pro Pražskou památkovou rezervaci (od roku 1992 zapsána na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO) nevhodný. „Provozovatelé na tuto výzvu dohodou přistoupili,” doplnila Pisáčková. Teď ovšem případ s maskou Hitlera po upozornění německého diplomata prověřuje i policie.

Prodával braky víc než deset let

Navíc při procházce historickým centrem metropole není tak těžké zjistit, že jedna podobizna Hitlera není jen výjimka. Podobné se dají sehnat i jinde. Můžete narazit také na předměty se sovětskými diktátory. Na základě návštěvy (většinou vietnamských) večerek lze podlehnout dojmu, že Česko je královstvím absintu a marihuany nebo výrobků z ní.

„Je smutné, že to tak dlouho trvalo a až na podnět velvyslance z Německa dostal výpověď provozovatel, který zde prodával braky víc než deset let,” okomentoval krok radnice Prahy 1 v diskuzi jeden z facebookových uživatelů.