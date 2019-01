Ať už se považujete za kavárenského povaleče, nebo chodíte do kavárny občas, vždy se vyplatí zkusit nějakou novou. Vybrali jsme pro vás ty nejznámější a s tradicí i ty malé, zastrčené, s moderním interiérem, v nichž vám kávu připraví i alternativními způsoby. Pak už si jen můžete užívat pohodu u kávy a dortíku.

Kavárna co hledá jméno na Smíchově. | Foto: www.kavarnacohledajmeno.cz

Svět včerejška v Louvre

Chcete se trochu vrátit v čase a zažít kavárenskou atmosféru počátku minulého století? Vydejte se na Národní třídu do Louvre. V historickém prostředí kavárny se snadno přenesete do dob, kdy se tu scházely významné umělecké či vědecké spolky a kroužky.

Louvre se skládá z několika velkých místností, i tak je ovšem často problém tu najít místo na sezení. Plno je tu totiž od rána až do večera. V poledne nabízejí obědové menu, doporučujeme ale si sem zajít i na snídani. Netradiční je třeba snídaně Flamendr s pivem a gulášem nebo Severská, která zahrnuje sekt a lívance s uzeným lososem. Chcete-li tu u kávy posedět déle, objednejte si cafe au lait, které vám přinesou v konvičce o objemu 0,5 l.

Ceny: espresso 45 Kč, tvarohový dort Louvre s broskvemi a šlehačkou 79 Kč. Více na www.cafelouvre.cz

Výhled ze Slavie

Pokud milujete dějiny, potrpíte si na tradice a skousnete kvůli tomu i ne úplně ideální služby, bude se vám v nejslavnější české kavárně Slavia líbit. Už jen kvůli úžasnému výhledu na Pražský hrad, Vltavu a Národní divadlo Slavii mnohé odpustíte. Když k tomu přidáte historií prodchnutý prostor a jestliže si představíte, že sedíte u stolků, které dřív okupovali velikáni české literatury nebo slavní herci Národního divadla, budete tu přímo nadšeni.

Nabízejí zde kávu značky Café Verde z eko plantáží v Kostarice, dále kvalitní čaje Eilles Tea Diamond, zákusky od šéfcukráře Václava Krejčíka a bohaté snídaně. Najíst se tu ostatně můžete celý den, mají klasický jídelní lístek se širokou nabídkou.

Ceny: espresso 49 Kč, Sachr dort se šlehačkou 128 Kč. Více na www.cafeslavia.cz

Savoy s vyhlášenou cukrárnou

Překrásný honosný interiér Café Savoy láká hlavně turisty. Navštívit by ji ale měl každý. Vždyť její historie sahá až do konce 19. století. Navíc tu na vás dýchne atmosféra první republiky. Kavárna s vyhlášenou cukrárnou spadá do sítě Ambiente, což je zárukou kvality.

V lístku najdete ryze česká jídla i pokrmy inspirované klasickou francouzskou kuchyní, ve vitríně cukrárny klasické české zákusky od šéfcukráře Lukáše Pohla. Savoy je známý hlavně svými dokonalými dorty, které si můžete objednat i celé domů. Ten nejlahodnější nese název kavárny a pod marcipánovou vrstvou ukrývá hříšně dobrý korpus s višněmi.

Ceny: espresso 68 Kč, jablečný závin se šlehačkou 98 Kč, celý dort Savoy 1310 Kč (2,1 kg). Více na www.cafesavoy.ambi.cz

Větrníky ze Šlágru

Kavárna sice nemá nijak dlouhou historii, ale vypadá, jako by byla na Francouzské ulici aspoň sto let. Interiér je zařízený ve stylu první třetiny 20. století a atmosféru první republiky dotváří hudba té doby hrající z reproduktorů.

Šlágr je známý hlavně svými úžasnými dortíky a zákusky připravenými podle domácích receptur. Zajděte si sem na velké větrníky, které se přímo rozplývají na jazyku. U dortů je pak třeba vyzdvihnout velké porce. Pokud máte rádi netradiční chutě, zkuste třeba Becher dort světlý korpus napuštěný becherovkou a potažený marcipánem s mátou. Kromě klasické kávy mají v nabídce i meltu nebo špaldovou kávu s mlékem.

Ceny: espresso 49 Kč, větrník 48 Kč. Více na www.kavarnaslagr.cz

Cafefin a chuť Vietnamu

Kavárna Cafefin na náměstí Jiřího z Poděbrad se vyznačuje specificky zařízeným interiérem a díky svým vietnamským majitelům i vietnamskou kuchyní, která je mezi hipstery také oblíbená.

Navíc tu seženete vše, co momentálně mezi hipstery v gastronomii frčí třeba zelené matcha latté nebo snídaňový hit avokádový toast podávaný se ztraceným vejcem, pistáciemi a ovocem. V případě, že sem vyrazíte až v létě, objednejte si výbornou mléčnou ledovou kávu Milkyway.

Ceny: espresso 48 Kč, avokádový toast 150 Kč. Více na www.cafefinvpraze.com

Romantika nedaleko Lorety

Stěží byste v Praze hledali kavárnu na romantičtějším místě, než je to na Novém světě. Jen kousek od Lorety se v malém domku nachází útulná kavárnička Nový svět, ideální místo pro odpočinek a zahřátí při procházce.

Místní káva pochází z pražírny Doubleshot a připraví vám ji i s sebou do kelímku, což se hodí, neboť kavárna je poměrně malá. A když budete mít chuť na něco sladkého, ochutnejte třeba místní domácí kremroli nebo koláček.

Ceny: espresso 38 Kč, kremrole 21 Kč. Více na www.facebook.com/kavarnanovysvet

Relax v někdejší truhlárně

Další typicky hipsterskou kavárnu najdete na Smíchově. Kavárna co hledá jméno je vybudována v netradičním prostoru, v budově bývalé truhlárny, což podniku dodává na zajímavosti. Kávová zrna z liberecké pražírny Nordbeans pochází z celého světa a připraví vám z ní espresso, latté, flat white nebo třeba filtrovanou kávu. K ní si pak vychutnejte místní koláče a další sladkosti.

Každý den si sem můžete zajít i na snídani a o víkendu na brunch. Industriální prostor kavárny je možné si i pronajmout na oslavu či jinou akci.

Ceny: espresso 45 Kč, karamelový trhanec s pomerančovým sabayonem 155 Kč. Více na www.kavarnacohledajmeno.cz

Podniky pražírny Doubleshot

Známá česká pražírna Doubleshot má hned několik kaváren. K nejstylovějším patří Místo v Dejvicích a Můj šálek kávy v Karlíně. Vybírat tu můžete z několika odrůd kávy, z nichž vám připraví klasické espresso nápoje nebo filtrovanou kávu. Můžete si objednat i degustační set a porovnat tak chuť káv z různých koutů světa.

Ceny: espresso 45 Kč, brownies 40 Kč. Více na www.mistoprovas.cz a www.mujsalekkavy.cz

… A TIP NAVÍC: Nejen pro kočku

Pokud vám obyčejné popíjení kávy nestačí a rádi byste k němu měli i nějaký ten zážitek navíc, vyzkoušejte speciální kavárny, které jsou po Praze hned tři. Líbit se vám v nich bude ale jen, pokud máte rádi kočky.

V Kočkafé Freya (www.kocicikavarnapraha.cz), Kavárně Kočičí (www.kavarnakocici.cz) a v Kočičí kavárně Smíchov (www.facebook.com/kocicicikavarna) totiž narazíte nejen na obsluhu, ale i na čtyřnohé, mazlivé a mňoukající osazenstvo. Kočky tu chodí kolem stolů, žebrají o nějakou dobrotu a mnohdy vám vylezou až na klín a rády se nechají podrbat a pomazlit. Navíc si tu můžete objednat kávičku, dortík, domácí limonádu nebo něco jiného dobrého na zub.

Zkrátka nepřijdou ani milovníci psů. Ti mohou naopak se svým kamarádem zavítat do kavárny Coffeepark u Riegrových sadů (www.coffeepark.cz) . Pro psy tu mají připraveny různé pamlsky, pro jejich páníčky zase nabídku bezlepkových a veganských dezertů a dalších jídel.