Topolánek má dostatek podpisů. Podpořili ho senátoři Grulich, nebo Nytra

Bývalý premiér a někdejší předseda ODS Mirek Topolánek získal potřebných deset senátorských podpisů pro prezidentskou kandidaturu. Senátor Tomáš Grulich (ODS) serveru Aktuálně.cz sdělil, že nominační listinu podepsal jako desátý. Topolánek o víkendu oznámil, že se hodlá ucházet o funkci hlavy státu.

Vedle Grulicha potvrdil svůj podpis pod Topolánkovou nominační listinou také senátor Zdeněk Nytra (ODS). Oba serveru Aktuálně.cz řekli, že se ne ve všem ztotožňují s politickým působením bývalého premiéra. Nytra ale celkově hodnotí Topolánkovu politickou činnost pozitivně, Grulich zase vyzdvihl jeho působení v době českého předsednictví EU v prvním pololetí 2009. Mezi deseti podpisy je i jméno dalších senátorů za ODS Lumíra Aschenbrennera a Daniely Filipiové, uvedl server.

Podpis získal Topolánek podle Aktuálně.cz také od senátora Tomáše Czernina z TOP 09. Zdůvodnil to tím, že mu chyběl mezi adepty o Hrad výrazně politický kandidát. Czernin se zeptal Topolánka na jeho někdejšího blízkého spolupracovníka Marka Dalíka, který dnes nastoupil do vězení. "Zeptal jsem se ho rovnou na pana Dalíka a Mirek Topolánek mě ubezpečil, že i když je přesvědčený o jeho nevině, tak by žádná milost nepřipadala v úvahu," podotkl Czernin.

Topolánek v neděli uvedl, že chce podpisy pro svou nominaci sehnat od pěti senátorských klubů, nejen od ODS. Připomněl přitom, že stranu před časem opustil. Nechce kandidovat za nějaký subjekt ani s podporou nějakého subjektu.

Topolánkovu kandidaturu přivítal bývalý prezident Václav Klaus. "Vždy jsem říkal, že prezidentem by neměl být 'Marťan'. Mirek Topolánek se v nejvyšších politických funkcích dlouho pohyboval, a je tedy v tomto ohledu jasným ne-Marťanem," uvedl Klaus. Dodal, že rafinované a spektakulární oznámení jeho kandidatury na poslední chvíli vnímá jako zřetelné vybočení z dosavadní nabídky protikandidátů Miloše Zemana. "Prostě Mirek Topolánek, jak ho všichni známe," podotkl Klaus.

Ministr zemědělství a místopředseda KDU-ČSL Marian Jurečka má pocit, že by prezidentská kandidatura Topolánka mohla rozbít spektrum kandidátů, řekl novinářům v Bruselu. Kandidáti by proto měli mezi sebou vyhodnotit, zda "široké portfolio uchazečů", kteří všichni mohou vyhovovat blízké skupině voličů, je to, co ČR nyní potřebuje. Jurečka dodal, že jde o jeho osobní názor, protože lidovecké vedení o Topolánkově kandidatuře nediskutovalo.

Do volby se dosud na ministerstvu vnitra zaregistrovalo 12 uchazečů o Hrad, řekla dnes ČTK Klára Pěknicová z tiskového oddělení ministerstva. Dostatek podpisů od občanů získali současný prezident Miloš Zeman, bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš a podnikatel a textař Michal Horáček. Poslaneckou nominaci odevzdali bývalý šéf Škody Auto Vratislav Kulhánek (ODA), prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu Jiří Hynek (za Realisty) a hudebník a šéf strany Rozumní Petr Hannig. Se senátorskou nominací kandidují bývalý velvyslanec ve Francii Pavel Fischer a lékař a aktivista Marek Hilšer. Kandidátní listinu s podporou poslanců podal podle ministerstva vnitra ještě jeden uchazeč, jeho jméno zatím ministerstvo nezveřejnilo. Další tři zájemci podali pouze nominaci bez podpory občanských či politických podpisů.