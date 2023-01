6. Přestavba Plání

Vizualizace nové podoby hlavního výběhu a zázemí expozice koní Převalského, které má evokovat prostředí Džungarské Gobi.Zdroj: ABM Architekti

Poté, co byl v jihovýchodní části takzvaných Plání rozšířen vodojem, začala výstavba nových stájí a výběhů koní Převalského, jež doplní expozice manulů a „olgoje chorchoje“. Jde o první etapu přeměny celých Plání, které budou věnovány výhradně asijské fauně. Zoo Praha se tak vrátí mimo jiné k chovu nosorožců, na které se návštěvníci často ptají. Vedle prací na Pláních probíhala rovněž řada drobnějších stavebních aktivit a v neposlední řadě také příprava na výstavbu expozičního celku Arktida. Ten bude určen zejména pro lední medvědy, jejichž chov by bez vybudování nového chovného zařízení musela Zoo Praha ukončit. Výstavba Arktidy by v ideálním případě mohla začít koncem roku 2023.