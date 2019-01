Praha – Pražská koalice ODS a TOP 09 by mohla v příštím týdnu skončit. O možnosti vypovězení koaliční smlouvy uvažuje TOP 09. Nabídky k vytvoření nové koalice má prý už dlouho od sociálních demokratů. Řekl to dnes náměstek primátora Tomáš Hudeček (TOP 09) v diskusním pořadu České televize Otázky Václava Moravce.

„Minimálně budeme jednat o změně, tedy v podstatě ji (koaliční smlouvu) budeme muset vypovědět. Je to tak," uvedl Hudeček. On sám je prý ale stále přesvědčen o tom, že problémy jsou řešitelné a o koalici stále vyjednává. Stranické vedení je podle něj s možným koncem pražské koalice srozuměno.

Podle primátora Bohuslava Svobody (ODS) je vypovídání koaliční smlouvy přes média „zajímavý a statečný čin". „Normální slušní lidé a koaliční partneři to dělají na osobním jednání koaličních partnerů. Vyvolalo to ve mě opravdu hluboký údiv k tomu, co je skutečně možné," řekl dnes ČTK Svoboda. Hudečkovy argumenty k vypovězení smlouvy jsou podle něj „snůška nepravd".

Podle Hudečka se stále uvažuje o přerozdělení odpovědnosti radních u jednotlivých oblastí, především v dopravě. „I toto může teoreticky pomoci, jenom to přerozdělení," podotkl náměstek primátora.

Budoucí koalice se musí shodnout na řešení problémů

TOP 09, která v Praze v roce 2010 vyhrála komunální volby, má podle něj nabídku na vytvoření nové koalic z minulosti už také ze strany ČSSD. Koalici s někým jiným než s ODS by přitom TOP 09 v Praze „už dávno uzavřela", pokud by byla méně seriózní partner. „Ty nabídky jsou od první chvíle," dodal.

Budoucí koalice se podle Hudečka musí shodnout na řešení problémů, jako jsou například nutná reorganizace magistrátu a zlepšení hospodaření s majetkem města, vypovězení smlouvy o nákupu nových tramvají pražským dopravním podnikem, financování a dostavba tunelu Blanka a řešení situace okolo Pražské plynárenské či u Pražských služeb.

„Pokud na těchto opatřeních se domluvíme, myslím si, že ta práce v Praze se může pohnout. A já tady říkám: je úplně jedno s kým, ale chci, aby tato témata se do voleb za rok a půl podařilo vyřešit," prohlásil Hudeček.

Podle Hudečka slyší TOP 09 v poslední době od koaličních partnerů slova o tom, že rok a půl před volbami už není možné mnoho věcí měnit, aby případný neúspěch neovlivnil negativně volební výsledek.