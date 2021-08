Tomáš byl v červnu roku 1944 jako mladý chlapec transportován spolu s celou svou rodinou do Osvětimi. Část příbuzných se odtamtud nikdy nevrátila. Tato zkušenost jej ovlivnila na celý život.

Vedle své profese neurofyziologa se dlouhodobě zabýval holocaustem a různými aspekty tohoto důkladně naplánovaného a propracovaného vyhlazovacího procesu – organizací deportací, správou v táborech a psychologickou manipulací – i obrannými mechanismy, které si vězni v daných podmínkách vybudovali, aby přežili.

Stačilo sedm týdnů

Tomáš Radil se narodil jako jediný syn do židovské rodiny a vyrůstal v jihoslovenském městě Parkan, dnešním Štúrovu. Bylo mu třináct a půl roku, když Maďarsko, kam Parkan po vídeňské arbitráži připadl, v březnu 1944 obsadili Němci. S jejich příchodem se zostřila protižidovská opatření, která vrcholila deportacemi Židů do vyhlazovacího tábora v Osvětimi a končila jejich selekcí a hromadnou vraždou.

Profesor Radil upozorňoval na rychlost, s jakou byla zkáza židovského obyvatelstva provedena: „Přípravy k likvidaci trvaly sedm týdnů ode dne německé okupace. Dalších sedm týdnů stačilo k fyzické likvidaci asi 450 tisíc Židů deportovaných z tehdejšího maďarského území s výjimkou Budapešti. Nebylo k tomu potřeba mnoho lidí, ale výkonný a funkční aparát, a především vnucení postupu ,menšího zla’ židovským představitelům, kteří byli přinuceni sami zorganizovat zničení svých vlastních lidí i sebe samotných.“

Významnou roli podle něj sehrálo i to, že se nacistům dařilo Židy držet v určité nevědomosti. Židé si s sebou mohli vzít do transportu zavazadlo o váze 50 kg na osobu. Každý si s sebou tedy vzal „to nejlepší“. Kdyby lidé tušili, co je čeká, stačilo, aby si pár desítek osob s sebou vzalo pilky a zbraně, pomocí nichž by se dostali během transportu z vlaků a postavili se nepočetným dohlížejícím vojákům, byl přesvědčen Tomáš Radil..

Právě během dvoudenní cesty dobytčákem, kterým odjela v červnu 1944 celá rodina, jim začalo být zřejmé, že je v cíli nečeká nic dobrého. Podle slov pamětníka se jízdní řády vlaků do Osvětimi řídily kapacitami tamních krematorií, jinak by překonání relativně krátké vzdálenosti netrvalo dva dny a dvě noci. Tolikrát popisovaná situace při příjezdu nových transportů do vyhlazovacího tábora byla součástí propracovaného plánu na likvidaci:

„Celá procedura příjezdu byla naplánovaná. Vlaky přijížděly většinou v noci, silné reflektory namířené na rozespalé a nic nechápající lidi, neustálé pobíhání komand v příšerných mundůrech, křik, brutalita, zmatek, spěch a snaha vyvolat paniku, to vše mělo napomoci k ještě většímu šoku a ochromení nově příchozích.“ Tak byla již od samého počátku formována bezbranná masa lidí, byl přesvědčen Radil, a dobře promyšleným prvkem celého mechanismu bylo i časté opakování selekce. Všichni, kdo prošli selekcí, během ní zažili takový stres, že jen byli rádi, že ten den přežili, a jinak jim bylo vše jedno, vzpomínal. Efektivně se tak zamezilo snaze o odpor či záchranu těch, kteří neprošli.

Číslo znamenalo novou identitu

Rychlost, s jakou se procedury po příjezdu odehrávaly, byla důsledkem pevného řádu a rutinního opakování. Profesor Radil podotýká, že celý proces likvidace – od příjezdu do Osvětimi, přes selekci, vraždu v plynové komoře až po spálení těl v krematoriu – trval velmi krátkou dobu, možná dvě nebo tři hodiny: „To, co popisuji, trvalo v reálném čase zhruba tak dlouho jako tento rozhovor… Než nás vykoupali, příbuzní už za tu dobu byli zavražděni. A my jsme nic nevěděli.“

Tomáši Radilovi tehdy život zřejmě zachránila lež: včas si uvědomil, že jako třináctiletý kvartán z gymnázia moc šancí mít nebude, a tak nahlásil, že je mu 16 let a učí se zámečníkem, doufal, že by nacisté mohli usoudit, že se jim bude hodit. Plán mu vyšel. Po selekci pokračovalo vše podle přesně stanoveného plánu: „Svých práv i majetku byl člověk dávno zbaven. Ve vlaku se stal jednou z položek na seznamu, beze jména. Do doby, než člověk dostal tetování na předloktí, nebyl nic. Teprve vytetované číslo mu dodalo v nastalé situaci novou identitu.“

Tomáš Radil se dostal do tzv. bloku mladých, do kterého vybrali asi tisíc chlapců ve věku kolem patnácti let. V lágru se musel člověk rychle zorientovat, protože bez znalosti situace se nedalo přežít. Povinnost seznámit nováčky s realitou lágru připadla starším vězňům, kteří nechápajícím táborovou realitu vysvětlili.

„Ptal jsem se jiného kluka v mém věku: ,To jsou nějaké továrny? ‘,Ne, to nejsou továrny, to jsou krematoria. Tam spalují mrtvoly. ‘Nechápal jsem: ,Kde berou ty mrtvoly? ‘On mi říká: ,Ty nevíš, o co se jedná. Musíš to pochopit. Ten kouř a ten divný pach, který je tady neustále cítit, to pálí lidi z transportu, kterým jste přijeli. To jsou tvoji příbuzní, ten kouř je z jejich těl.‘“

Jednotlivec neměl šanci

Vědomí situace bylo jednou z podstatných podmínek přežití. Druhou bylo vytváření menších společenství. Sounáležitost mezi vězni představovala obrannou reakcí na táborovou decimační praxi, totiž snahy rozbít společnost na nejmenší možné části, tedy osamocené jedince.

„Jednotlivec sám neměl šanci. Pouze vzájemná podpora vedla k možnosti přežít. Rozbití skupiny na prvočinitele vyvolalo obranný mechanismus, opětovné sdružování. Malé skupiny si často vytvořily i jakési autonomní desatero, redukované na tři nepsaná, ale dodržovaná pravidla: Nepokradeš. Neuškodíš. Pomůžeš, pokud sám sobě neuškodíš.“

Protipólem sdružování byly neustálé selekce. Ty rozbily i skupinku pěti chlapců, k nimž se Tomáš Radil připojil. Pamětníci často popisují, že selekce byly v jejich očích otázkou kombinace štěstí i náhody, což může evokovat i následující vzpomínka:

„Při jedné selekci neprošel kamarád jen proto, že byl o pár centimetrů nižší než laťka přitlučená k tyči, které se měl vězeň hlavou dotknout. Další selekcí jsem neprošel já. Už jsme byli připraveni a čekali v baráku na cestu do krematoria. Přišel tam lékař, ze šesti set lidí vybral asi třicet, kteří nastoupit nemuseli. Mě mezi nimi.“

Profesor Radil se domníval, že i u takto zdánlivě nahodilého procesu člověku zůstával určitý, byť malý prostor k aktivnímu působení potenciálního odsouzeného na selektora – byl přesvědčen, že na něm bylo znát, že není zlomen, že chce žít, což pro nacisty znamenalo, že se jim ještě může hodit.

Kdybychom měli flintu, zastřelili bychom ho?

Po čase se Tomáš Radil dostal do hlavního tábora Osvětim I. Tam se také 27. ledna 1945 dočkal osvobození tábora. Nastalá změna politických poměrů s sebou přinesla i nové morální otázky.

„Spolu s dalším chlapcem jsem toho dne dopoledne dostal od utajené organizace vězňů za úkol hlídat vrata do tábora s nápisem Arbeit macht frei. Koukám z okna a vidím německého vojáka. Jde sám a táhne za sebou pušku. Sám ve sněhovém poprašku míří k táborové bráně. Spěchá, ale utíkat už nemůže. Zavolal jsem svého kamaráda a ptal jsem se ho: ,Kdybychom tu měli flintu, zastřelili bychom ho? ‘Ten chlapec, bývalý student rabínské školy, mi vysvětlil: ,Ne, nezastřelili. Válka skončila. Je za pět minut dvanáct. To, co platí ve dvanáct, už platí za pět minut dvanáct. Proč bychom ho stříleli?‘“

Budovat a udržet kolektivní paměť

Za několik dnů po osvobození tábora se Tomáš vydal domů. Vypravil se pěšky do Krakova, pak pokračoval vlakem, většinu cesty sám. Cesta byla dlouhá a během ní mu naplno propukla tuberkulóza: „Sníh, bílý sníh, a rudá krev. To je jakoby filmový obraz toho, jak jsem putoval domů.“ Po dvou měsících dorazil domů, kde se později shledal s otcem a strýcem. Velká část rodiny, včetně Tomášovy matky, v Osvětimi zahynula.

V roce 2009 vyšla Tomáši Radilovi jeho kniha Ve čtrnácti sám v Osvětimi: „Knihu jsem psal spíš jako příběh těch, kteří se nevrátili, a také jako součást historické paměti než jako autobiografii vlastní. To, že si životu nebezpečné zážitky udržujeme v dlouhodobé paměti, umožňuje, abychom byli připraveni, kdyby se něco podobného mělo opakovat. Je to evolučně-biologická zákonitost.“

Profesor Tomáš Radil se totiž domníval, že tvrzení o jedinečnosti holocaustu je mylné: „holocaust se může opakovat – jiným způsobem na jiném místě.“ Proto spatřoval takový význam v budování a udržování kolektivní paměti.

Vzpomínky Tomáše Radila pocházejí ze sbírky Paměť národa, kterou spravuje obecně prospěšná společnost Post Bellum díky podpoře soukromých dárců. Podpořit ji můžete na www.pametnaroda.cz.

ANDREA JELÍNKOVÁ, JOHANA HEŘMÁNKOVÁ