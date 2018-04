Tisíce lidí uklízí Česko po zimě

Zdravotnictví - Zdravotnictví Zdravotní sestra 25 000 Kč

Všeobecné sestry s osvědčením Všeobecná sestra na rehabilitaci. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 25000 kč, mzda max. 28000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: KONT.: V případě zájmu zašlete profesní životopis, pí Sloupová, ved. fyzioterapeut, tel.: 266 010 282, e-mail: sloupova.j@poliklinikaprosek.cz, pí Prchalová, personální odd., tel.: 266 010 106, e-mail: prchalova.o@poliklinikaprosek.cz., , Poliklinika Prosek a.s, Praha 9 přijme do pracovního poměru všeobecnou sestru do ambulance rehabilitace. Jedná se o práci v kolektivu, v jednosměnném provozu. Praxe v oboru výhodou. Požadujeme odbornou způsobilost dle zákona č. 96/2004 Sb. Nástup ihned nebo dle dohody., , Zaměstnanecké výhody4): Např.: příspěvek na stravování, penzijní připojištění, dovolenou či kulturu. Očkování. Podpora vzdělávání. Zdravotní volno (sick days). Možnost zajištění ubytování.. Pracoviště: Poliklinika prosek a.s. - 001, Lovosická, č.p. 440, 190 00 Praha 9. Informace: Jaroslava Sloupová, +420 266 010 282.