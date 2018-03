Tisíce lidí demonstrovaly na Václavském náměstí proti Ondráčkovi v čele komise

/FOTOGALERIE/ Sice ne pod "pod koněm", ale přece jen na Václavském náměstí. V jeho dolní části se večer sešly tisíce lidí, aby vyjádřily svůj nesouhlas se zvolením poslance KSČM Zdeňka Ondráčka do čela parlamentní komise pro dohled nad Generální inspekcí bezpečnostních sborů. Původně se mělo protestovat na piazzetě Národního divadla, včera večer ale organizátoři místo změnili.

Již od páté hodiny odpoledne mohli lidé podepisovat petici za novou volbu předsedy komise, archy s podpisy ve středu organizátoři doručí do Sněmovny. "Člověk, který jako příslušník bezpečnostních sborů SNB bil demonstranty při Palachově týdnu v roce 1989 (a ničeho nelituje), by neměl zastávat tak odpovědnou a symbolicky významnou funkci předsedy parlamentního orgánu, kontrolujícího práci bezpečnostních složek," uváděli pořadatelé na pozvánce.

Zúčastnění provolávali hesla "Není nám to jedno" nebo "Máme toho dostů, došlo i na "Zakázat komouše" či "Babiše do koše". K vidění pak byly transparenty, které hlásaly například: „Ne komoušským mlátičkám kdekoliv!“, „Ne návratu estébáků a esenbáků k moci“. Přesně v devatenáct hodin pak všichni zvedli papíry stočené do role a připomínající bílé obušky "mlátiček" z roku 1989.

"Chceme tak ukázat posun, jakého česká společnost dosáhla: že 29 let po listopadu 1989 žijeme – a hlavně chceme nadále žít – v politickém systému, který nelegitimizuje usměrňování společnosti obušky a represí, ale naopak lidem umožňuje podepsat se pod své demokratické přesvědčení a ovlivňovat veřejné dění bez použití násilí, silou svého názoru," uvedl jeden z organizátorů petice Vojtěch Otevřel.