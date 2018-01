TIP na adrenalinový zážitek v Praze

Bobová dráha s celoročním provozem byla otevřena 15. června 2003. Dráha je dlouhá téměř 800 metrů, celkové převýšení je 50 metrů a maximální rychlost až 62 km za hodinu. Kromě délkových a rychlostních parametrů je zajímavý i profil trati, který obsahuje 720stupňové zatáčky a nejednu další vychytávku (osmičku, „hup“ a další). Dráha je naprosto bezpečná a bez doprovodu rodičů na ni mohou jezdit děti od 8 let. Mladší bobisté se mohou svézt spolu s rodiči na jednom bobu.

Bobová dráha. Infografika. Foto: Redakce

Více informací o akci najdete na: www.bobovadraha.cz