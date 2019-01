Z horní části Václavského náměstí v Praze, kde se 16. ledna 1969 upálil student Jan Palach, vyšel tichý průvod světel směrem k Husově památníku na Staroměstském náměstí. Vzpomínkovou akci organizoval spolek Milion chvilek pro demokracii, shromáždění k 50. výročí Palachova činu se zúčastnily stovky lidí.

Nebuďte lhostejní. Nekřivte se. Buďte odvážní. Bojujte za svobodu a demokracii. A buďte ochotni pro ně přinášet oběti, každý, jak to zrovna dokáže. Takhle zvali k pochodu organizátoři na facebookové události. Na pódiu se po 18. hodině objevil bývalý ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL). Ředitel festivalu Mene Tekel bojujícím proti zlu, totalitě a násilí Jan Řeřicha prohlásil: „Lidská práva je potřeba chránit i dnes v této zemi. Palachův odkaz poneseme spolu, jo? My, pamětníci, a vy, nástupci.“

VÍTE PRVNÍ: Nalezli jsme malého skauta z fotografie z pohřbu Jana Palacha. Setkali jsme se s ním dnes ráno a rozhovor přineseme v nejbližších dnech. Další rozhovory si pan Vladimír nepřeje poskytovat. Děkujeme všem za pomoc s pátráním, byly vás tisíce! #skaut #palach50 pic.twitter.com/hhmd2tZG6O — #SKAUT (@czSKAUT) January 16, 2019

Řeřicha pak totiž předal slovo Mikuláši Minářovi, který stejně jako Palach, studuje Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy. Je zároveň hlavní tváří spolku Milion chvilek pro demokracii. „Nikdo nedokáže spočítat, kolika lidem se stal Jan Palach symbolem, svědomím a autoritou v nelehké a nemravné době normalizace,“ řekl Minář s tím, že tentokrát se - na rozdíl od demonstracím proti vládě Andreje Babiše (ANO) s podporou komunistů - nebude tolik řečnit. "Hlavní slovo bude mít řeč světla, řeč symbolů a řeč ticha."

„Kéž se tak krajní a absolutní čin ani nesvobodná doba už nikdy neopakuje!“ zakončil student Minář. Historik Petr Blažek z Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR) pak při vysvětlení tehdejšího kontextu zmínil i jakousi Palachovu inspiraci. V říjnu 1967 v Rudém právu vyšla zpráva ČTK o sebeupálení buddhistických mnichů z Jižního Vietnamu, kteří šokujícím způsobem protestovali proti režimu.

Němcové zakázala StB uctít památku

„Buddhisté se podle svého výkladu snažili především pohnout srdcem nepřátel, aby je přiměli k dodržování náboženské tolerance. Svůj čin důsledně prezentovali jako altruistickou oběť,“ uvádí se na webu janpalach.cz s tím, že první živá pochodeň vzplála už v roce 1963 a celkově jich v sovětském bloku byly desítky. „Nebyli to blázni, nenechte si to namluvit,“ prohlásil Blažek o Palachovi a dalších obětech totality.

Disident a biskup Václav Malý pak smekl před Danou Němcovou, jednou ze zakladatelek Výboru na obranu nespravedlivě stíhaný (VONS). Dívka z katolické rodiny se snažila přesně 50 lety položit narcis na místo upálení mladého studenta. Příslušníci StB ji však spolu s dalšími přáteli zatkli. Estébáci pak ničili život celé její rodině. Při proslovech byl zmíněn rovněž takzvaný Palachův týden, kdy lidi při poklidných demonstracích v lednu 1989 brutálně mlátili členové pohotovostních pluků SNB s bílými obušky, helmami i štíty z plexiskla nebo tajní komunističtí policisté v civilu.

„Nenechme se otrávit, i když se dějí věci, s nimiž nesouhlasíme. Máme tolik svobody, že můžeme prosazovat, co považujeme za správné,“ řekla do mikrofonu dáma, která oslavila v úterý 85. narozeniny. Jejím zeťem byl i legendární hudebník Milan „Mejla“ Hlavsa z The Plastic People of the Universe, režimem zakázané skupiny, která se tak trochu nechtěně stala symbolem undergroundu.

Prostor pod sochou sv. Václava byl zaplněn tleskajícími lidmi. Na úvod zazněla československá hymna, držela se minuta ticha. Jeden z transparentů pod českou vlajkou hlásal: „Babiš ujel před J. Palachem“. Premiér je totiž na zahraniční cestě a poslal pouze květiny.

Následný pochod odstartovala známá píseň Bohdana Mikoláška reagující na okupaci v srpnu 1968 i Palachovu smrt o několik měsíců později. S mírným zpožděním se dav dal do pohybu. Hořící svíčky v rukou dokreslily pohnutou atmosféru.