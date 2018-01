Thompsonová končí v čele britské ambasády, vystřídá ji Archer

Velvyslankyně Jan Thompsonová v pátek oficiálně ukončí své působení v čele britské ambasády v Praze. Jejím nástupcem bude Nick Archer, který dorazí do Prahy příští týden. ČTK to sdělil mluvčí úřadu Jiří Šebek. Thompsonová vedla velvyslanectví čtyři a půl roku a mezi diplomaty vynikala originálními zálibami. V Praze hrála divadlo, na velvyslanectví si pořídila dvě kočky z útulku a po Česku jezdila ve Škodě 1000 MB s diplomatickou poznávací značkou.

"Velvyslankyně Jan Thompsonová končí jako britská velvyslankyně v České republice 5. ledna. Plánovaný příjezd designovaného velvyslance Nicka Archera je 13. leden," sdělila ČTK britská ambasáda. "Do doby, než prezident České republiky přijme pověřovací listiny Nicka Archera, povede britské velvyslanectví zástupce velvyslance Angus Stewart," dodal mluvčí.

Čtvrtá velvyslankyně v řadě



Archer působil podle informací na webu britské vlády na řadě diplomatických pozic. Mimo jiné byl velvyslancem v Dánsku. S příchodem Archera stane v čele britské ambasády po 17 letech muž. Ženy vedly britské zastoupení v Česku od roku 2001, Thompsonová byla čtvrtou velvyslankyní v řadě.

Jedním z posledních oficiálních aktů Thompsonové byla schůzka s předsedou české vlády Andrejem Babišem (ANO). "Premiér poděkoval odcházející velvyslankyni za její čtyřleté působení v Praze a její příspěvek k rozvoji vztahů mezi ČR a Velkou Británií," informoval v úterý Úřad vlády v tiskové zprávě.

Úžasné čtyři roky



Thompsonová svůj blížící se odchod z čela ambasády naznačila již před Vánocemi ve videu, které velvyslanectví sdílelo na sociálních sítích. Velvyslankyně a její tým se nechali inspirovat romantickou komedií Láska nebeská, v níž je jednou z postav také předseda britské vlády. V kultovní scéně filmu premiér tančí na píseň Jump (For My Love) ve svém sídle v Downing Street.

Stejný tanec předvedla Thompsonová se zaměstnanci ambasády a doplnila ho vzkazem, v němž zmiňuje i svůj vztah k Čechům. "Byly to úžasné čtyři roky… ale teď mne nechte říct… protože jsou Vánoce… a na Vánoce můžete říkat pravdu… pro mě jsou Češi skvělí… a všem vám přeji… Veselé Vánoce," stálo na cedulích, které velvyslankyně postupně ukázala.

Pracovala v BBC

Video v komentářích ocenili kolegové Thompsonové i čeští politici, kteří se shodli na tom, že britská velvyslankyně byla jednou z nejvýraznějších osobností mezi zahraničními diplomaty.

Před příchodem do Česka Thompsonová působila na britských ambasádách v Německu nebo v Afghánistánu. Než nastoupila na britské ministerstvo zahraničních věcí, pracovala v televizní stanici BBC. Známá je také její záliba v chození po horách, vystoupala například na Kilimandžáro. Thompsonová je rovněž fanynkou fotbalu a věnovala se sportovnímu tanci u tyče.