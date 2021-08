„Pro nový nemocniční výtah to byl zátěžový test. Byl úspěšný a tím pádem po nás cestu na terasu v šestém patře zvládne už každý,“ poznamenal Ladislav Angelovič, tiskový mluvčí The Tap Tap a moderátor koncertu, který sám nemůže chodit. „Každá možnost zpříjemnění delšího pobytu v nemocnici je skvělá,“ dodal ještě Angelovič ke smyslu vystoupení na netradičním místě.

Zdroj: Deník/Jan Prokeš

S Ladislavovými slovy souhlasil František, senior, který pobývá v církevní nemocnici po amputaci prstů už čtyři měsíce. Koncert byl pro něj pořádným rozptýlením z každodenní rutiny. Na nedávno zpřístupněné terase, propojené se všemi patry budovy bezbariérovým výtahem, nicméně nebyl František poprvé.

Už poněkolikáté ho tam doprovázela rehabilitační ergoterapeutka Veronika Bayerová. O krátký „výlet“ na čerstvý vzduch s pěkným výhledem na Prahu je podle ní mezi pacienty zájem. „Terasu využíváme například i jako motivaci k delší ‚procházce‘ z pokoje. Potkávají se tady také skupinky čtyř nebo pěti pacientů, s nimiž trénujeme paměť,“ řekla Veronika po konci hudební produkce.

„Přijde mi super, že v Nemocnici sv. Kříže otevírají terasu i pro ležící pacienty. Praha 3 má pořád s bezbariérovostí trochu problém a tohle je velký krok správným směrem,“ komentoval novinku Šimon Ornest, kapelník The Tap Tap. Bezbariérovost veřejných institucí a dopravy je podle něj naprosto zásadní celospolečenský cíl a ideál.

„Mnohdy se mylně vztahuje jen na úzkou skupinu ‚vozíčkářů‘. Prostor bez bariér je ale v různých fázích života důležitý skoro pro každého – od matek s kočárky, přes lidi zraněné třeba při sportu až po seniory a umírající,“ dodal Ornest.

Dům prošel výraznou rekonstrukcí

Menší nemocnici se specializací na následnou a rehabilitační péči převzal předloni v rámci církevních restitucí řád Milosrdných sester svatého Kříže. Necelých sto let stará budova vznikla původně jako noclehárna a „svobodárna“ pro ženy, katolická církev ji následně odkoupila v dražbě.

Ještě nedávno nesla nelichotivou přezdívku „dům hrůzy“. Staronový majitel ale loni zahájil průběžnou celkovou rekonstrukci, do níž už investoval mezi 30 a 40 miliony korun.

V prvním patře vzniklo nové ambulantní středisko s ambicí být první volbou pro 75 tisíc obyvatel Prahy 3. Proměnou ve prospěch pacientů, personálu i návštěvníků už prošla vedle terasy, výtahu, administrativní části a technického zázemí i řada chodeb a pokojů ve druhém až pátém patře.

Nemocniční kuchyně se přesunula do suterénu a nyní je „na pořadu dne“ přestavba přízemí, kde vznikne příjemná vstupní hala s recepcí a jídelnou. Do ní budou mít přístup i lidé „z ulice“ a nemocnice slibuje přívětivé ceny pokrmů. V delší perspektivě je v plánu kultivace přilehlého dvorku, který by měl být stejně jako nemocniční kaple rovněž přístupný všem.

Ředitel nemocnice Tomáš Krajník má cíl proměnit kdysi nevábnou budovu v jednu z nejotevřenějších nemocnic v Česku. „Vytvořit zdravotnické zařízení v moderním pojetí v historické budově, kterou navíc kromě pacientů chceme otevřít i široké veřejnosti, není snadné. Potřebujete skloubit medicinské, hygienické, pro pacientské požadavky a v případě budovy v Kubelíkově ulici i nároky památkářů,“ upozornil Krajník, podle kterého je jím vedená instituce „zdařilým příkladem toho, jak lze naložit s církevními restitucemi ve prospěch celé společnosti“.