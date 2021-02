Vedení hlavního města nechtělo čekat na kroky vlády a proto rozjelo testování školáků ve vlastní režii. Včera představilo výsledky pilotního projektu konaného v Základní škole Litvínovská 600 a v Mateřské škole Veltruská na Proseku v Praze 9. Antigenní testy ze slin dělali dětem jejich zákonní zástupci a to ráno před odchodem na výuku. Sadu obdrželi rodiče všech prvňáků a druháků o den dříve i s návodem.

Čísla se mají zlepšit osvětou

Na základní škole oslovila městská část 108 žáků. Čtyři rodiče odmítli své děti testovat. Negativní výsledek vyšel 98 dětem, zbývajících šest rodičů dotazník neodevzdalo.

V mateřské škole radní oslovili rodiče 140 dětí a 16 zaměstnanců. Možnost nechat se otestovat zde odmítlo výrazně více rodičů, konkrétně 29. V mateřince se tedy zapojilo 111 dětí, negativních bylo 87, dalších 24 rodičů dotazník neodevzdalo. „Projektu chyběla silnější propagace, osvětou se povede čísla zlepšit,“ věří radní pro školství Prahy 9 Zdeněk Davídek.

Podle vedení městské části by se žáci měli testovat dvakrát týdně. „A je zapotřebí v této praxi vytrvat, dokud vir nezmizí,“ myslí si. V souvislosti s novými mutacemi je podle radních také potřeba ochránit ty děti, které už ve školách a školkách jsou.

Zdeněk Davídek v této souvislosti zmínil situaci v jiné mateřské škole v Praze 9 mimo pilotní projekt, ve které bylo zjištěno 33 pozitivně testovaných dětí a 14 pozitivních zaměstnanců z 21. „Není pravda, že mateřské školy jsou ostrovy bez covidu,“ soudí.

S jednou čárkou můžeš do školy

Sada obsahuje nádobku, do které dítě vyplivne sliny a odběrovou soupravu s vlastním testem. Samotné provedení je popsané v manuálu. Výsledek je znám do patnácti minut. Pokud se na testu ukáže jedna čárka, je dítě negativní a může jít do školy. Pokud dvě, je pozitivní a nikam nesmí. V druhém případě je zapotřebí nechat si udělat standardní PCR test v jednom z odběrových míst.

Výhodou tohoto systému je podle radních to, že se díky němu předejde kontaktu nakaženého žáka s učiteli. Testování v domácnostech je také pohodlnější. Nicméně oproti PCR testům mají ty antigenní nižší spolehlivost.

Město také žádá vládu, aby o testování mohli rozhodovat zřizovatelé škol. „Rádi bychom dostali možnost vstoupit do tohoto procesu. V pilotním projektu v Praze 9 se ukázala jako dobrá varianta testování v domácnostech,“ vzkázal magistrátní radní pro školství Vít Šimral (Piráti).

„Žádáme o větší autonomii pro Prahu v zajištění testování žáků a studentů při jejich návratu do škol. Příští týden budeme v Praze pokračovat v anonymním testování studentů, data následně vyhodnotíme,“ uvádí primátor Zdeněk Hřib.

Problém s financováním?

Vedení města chce nyní tento způsob testování rozšířit i do dalších městských částí. Jako první mají přijít na řadu školy, které se výrazněji odlišují od té na Proseku tak, aby město zjistilo případné nedostatky zaváděného systému. „Není na co čekat. Piloty musíme dělat nyní a co nejvíce, abychom věděli, kde jsou slabé stránky,“ řekl místostarosta Prahy 9 Tomáš Portlík (ODS).

Město podle Šimrala počítá s nákupem až několika stovek tisíc různých testů. „Tak abychom mohli posoudit jejich spolehlivost,“ vysvětlil radní. Pilotní projekt v Praze 9 financuje magistrát. Podle Šimrala by plošné testování jen na školách zřizovaných městem vyšlo do konce školního roku na 1,5 miliardy korun. Pokud Praze nepomůže stát, bezpečný návrat dětí do škol prý sama nezvládne. „Náklady si budeme muset rozdělit,“ tvrdí Šimral.

Magistrát by si přál před otevřením škol naočkovat všechny učitele a pedagogické pracovníky. Podle vlády by se ovšem mohli hlásit k očkování až od začátku března.